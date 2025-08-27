REGIJA
Kosovski ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje Liburn Aliu podnio ostavku
Aliu je izjavio da njegova ostavka dolazi nakon izbora predsjednika Skupštine Kosova Dimala Baše.
Rekao je da je premijera Kurtija o ovoj odluci obavijestio nakon glasanja za predsjednika Skupštine. / AA
27 August 2025

Vršilac dužnosti kosovskog ministra za okoliš, prostorno planiranje i infrastrukturu Liburn Aliu, podnio je zahtjev za ostavku vršiocu dužnosti premijera Albinu Kurtiju.

Aliu je to saopštio putem društvenih mreža, rekavši da njegova ostavka dolazi nakon jučerašnjeg izbora predsjednika Skupštine Kosova Dimala Baše.

Rekao je da je premijera Kurtija o ovoj odluci obavijestio nakon glasanja za predsjednika Skupštine.

"Smatram da jučerašnji izbor predsjednika Skupštine, najviše institucije u kojoj se donose zakoni i gdje se vlada smatra odgovornom, nije u duhu i na vrhuncu tog ideala za Republiku, koja je bila i ostaje razlog za moju posvećenost", naglasio je Aliu.

Dimal Basha je izabran za predsjednika Skupštine Kosova uz podršku glasova Demokratske partije Kosova (PDK), koja je saopštila da će glasati za svakog kandidata kojeg predloži Samoopredjeljenje, a koji nije bio dio vlade.

Bašino imenovanje za predsjednika Skupštine deblokiralo je institucionalni zastoj koji je trajao od općih izbora održanih 9. februara 2025. godine.


