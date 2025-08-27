Vršilac dužnosti kosovskog ministra za okoliš, prostorno planiranje i infrastrukturu Liburn Aliu, podnio je zahtjev za ostavku vršiocu dužnosti premijera Albinu Kurtiju.

Aliu je to saopštio putem društvenih mreža, rekavši da njegova ostavka dolazi nakon jučerašnjeg izbora predsjednika Skupštine Kosova Dimala Baše.

Rekao je da je premijera Kurtija o ovoj odluci obavijestio nakon glasanja za predsjednika Skupštine.

"Smatram da jučerašnji izbor predsjednika Skupštine, najviše institucije u kojoj se donose zakoni i gdje se vlada smatra odgovornom, nije u duhu i na vrhuncu tog ideala za Republiku, koja je bila i ostaje razlog za moju posvećenost", naglasio je Aliu.