Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je oštro kritikovao medijsko izvještavanje o svom predstojećem sastanku s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, optužujući novinske kuće za korupciju i pristrasnost uoči susreta koji će se održati u petak na Aljasci.

“Veoma nepravedni mediji rade protiv mog sastanka s Putinom”, napisao je Trump na svojoj američkoj društvenoj mreži Truth Social.

Kritikovao je medije zbog tvrdnji da je “Putin već pobijedio”, iako će se sastanak održati “na američkom tlu”. Trump je rekao kako bi ga mediji kritikovali čak i kada bi hipotetički na pregovorima s Putinom “oslobodio Moskvu i Lenjingrad”.