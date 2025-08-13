SVIJET
1 minuta čitanja
Trump kritikovao medijsko izvještavanje uoči sastanka s Putinom na Aljasci
Pobjeđujemo u svemu, poručio je američki predsjednik, optužujući novinare za “korupciju” i nazivajući ih “bolesnim i nepoštenim ljudima, koji vjerovatno mrze našu zemlju”.
Trump kritikovao medijsko izvještavanje uoči sastanka s Putinom na Aljasci
“Veoma nepravedni mediji rade protiv mog sastanka s Putinom”, napisao je Trump na svojoj američkoj društvenoj mreži Truth Social. / AP
13 August 2025

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je oštro kritikovao medijsko izvještavanje o svom predstojećem sastanku s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, optužujući novinske kuće za korupciju i pristrasnost uoči susreta koji će se održati u petak na Aljasci.

“Veoma nepravedni mediji rade protiv mog sastanka s Putinom”, napisao je Trump na svojoj američkoj društvenoj mreži Truth Social.

Kritikovao je medije zbog tvrdnji da je “Putin već pobijedio”, iako će se sastanak održati “na američkom tlu”. Trump je rekao kako bi ga mediji kritikovali čak i kada bi hipotetički na pregovorima s Putinom “oslobodio Moskvu i Lenjingrad”.

Preporučeno

“Pobjeđujemo u svemu”, poručio je američki predsjednik, optužujući novinare za “korupciju” i nazivajući ih “bolesnim i nepoštenim ljudima, koji vjerovatno mrze našu zemlju”.

Prije sastanka na Aljasci, Trump će u srijedu u 14 sati, po lokalnom vremenu, učestvovati na virtualnoj konferenciji s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, kao i s evropskim liderima, radi koordinacije zajedničkog pristupa.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us