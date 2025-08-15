Ruski predsjednik Vladimir Putin pozdravio je razgovore sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom na njihovom samitu na Aljasci kao "konstruktivne" i "međusobno poštovane".

"Naši pregovori održani su u konstruktivnoj i međusobno poštovanoj atmosferi. Bili su vrlo temeljiti i korisni", rekao je Putin novinarima na zajedničkoj konferenciji za novinare s Trumpom.

Putin je također rekao da je Rusija iskreno zainteresirana za okončanje sukoba u Ukrajini.



Trump: Postignut “veliki napredak” u sastanku s Putinom

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je postigao "veliki napredak" tokom sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci.