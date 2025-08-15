Ruski predsjednik Vladimir Putin pozdravio je razgovore sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom na njihovom samitu na Aljasci kao "konstruktivne" i "međusobno poštovane".
"Naši pregovori održani su u konstruktivnoj i međusobno poštovanoj atmosferi. Bili su vrlo temeljiti i korisni", rekao je Putin novinarima na zajedničkoj konferenciji za novinare s Trumpom.
Putin je također rekao da je Rusija iskreno zainteresirana za okončanje sukoba u Ukrajini.
Trump: Postignut “veliki napredak” u sastanku s Putinom
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je postigao "veliki napredak" tokom sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci.
"Bilo je mnogo, mnogo tačaka o kojima smo se složili, većina njih, rekao bih, nekoliko velikih koje još nismo sasvim riješili, ali smo postigli određeni napredak", rekao je novinarima tokom zajedničke konferencije za novinare nakon sastanka.
Putin: "Sljedeći put u Moskvi"
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da bi se njegov sljedeći sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom mogao održati u Moskvi.
"Sljedeći put u Moskvi", rekao je Putin na engleskom, odgovarajući Trumpu nakon samita.