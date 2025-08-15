15 August 2025
Najmanje 18 osoba se utopilo, a devet je povrijeđeno nakon što je putnički autobus pao u rijeku Oued El Harrach u centralnom dijelu Alžira, saopštila je u petak Alžirska služba za civilnu zaštitu.
U saopštenju se navodi da se saobraćajna nesreća dogodila u gradu El Harrach, pri čemu je 18 osoba izgubilo život, dok je devet povrijeđeno, uključujući dvoje u kritičnom stanju.
Služba je dodala da je u akciju spašavanja bilo mobilisano 25 ambulantnih vozila, 16 ronioca i četiri čamca.
Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju trenutak kada je autobus potonuo u rijeku i građane koji pokušavaju doći do žrtava.