Alžir: Stradalo 18 osoba nakon prevrtanja autobusa u rijeku
Devet osoba je povrijeđeno u nesreći u gradu El Harrachu.
Timovi civilne zaštite i ronioci provode operaciju traganja i spašavanja. / AA
15 August 2025

Najmanje 18 osoba se utopilo, a devet je povrijeđeno nakon što je putnički autobus pao u rijeku Oued El Harrach u centralnom dijelu Alžira, saopštila je u petak Alžirska služba za civilnu zaštitu.

U saopštenju se navodi da se saobraćajna nesreća dogodila u gradu El Harrach, pri čemu je 18 osoba izgubilo život, dok je devet povrijeđeno, uključujući dvoje u kritičnom stanju.

Služba je dodala da je u akciju spašavanja bilo mobilisano 25 ambulantnih vozila, 16 ronioca i četiri čamca.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju trenutak kada je autobus potonuo u rijeku i građane koji pokušavaju doći do žrtava.

