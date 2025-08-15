Najmanje 18 osoba se utopilo, a devet je povrijeđeno nakon što je putnički autobus pao u rijeku Oued El Harrach u centralnom dijelu Alžira, saopštila je u petak Alžirska služba za civilnu zaštitu.

U saopštenju se navodi da se saobraćajna nesreća dogodila u gradu El Harrach, pri čemu je 18 osoba izgubilo život, dok je devet povrijeđeno, uključujući dvoje u kritičnom stanju.