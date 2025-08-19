POLITIKA
2 minuta čitanja
Zelenski kazao da je otvoren za bilateralne razgovore s Putinom prije trilateralnog sastanka
Ukrajinski predsjednik naglasio da će teritorijalna pitanja biti na dnevnom redu u direktnim razgovorima s Putinom, napominjući da je imao priliku razgovarati o tome s Trumpom.
Zelenski kazao da je otvoren za bilateralne razgovore s Putinom prije trilateralnog sastanka
Naglasio je da se paket naoružanja fokusira na prvenstveno avione, sisteme protivvazdušne odbrane, kako navodi Interfax-Ukrajina. / AA
12 sati prošlost

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da je otvoren za održavanje bilateralnog sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi razgovarali o okončanju rata prije prelaska na trilateralni format koji bi mogao uključivati američke i evropske lidere.

“Kao što sam rekao, spremni smo za sve formate na nivou lidera, jer samo na nivou lidera možemo riješiti sva ta složena, bolna pitanja“, rekao je Zelenski novinarima u Washingtonu, prema ukrajinskoj novinskoj agenciji RBC-Ukrajina.

“Stoga sam potvrdio, a podržali su me i svi evropski lideri, da smo spremni za bilateralni sastanak s Putinom, a nakon toga očekujem trilateralni sastanak“, dodao je.

Zelenski je također najavio da će sigurnosne garancije za njegovu zemlju biti formalizirane u roku od sedam do deset dana i uključivati američki paket naoružanja vrijedan 90 milijardi dolara.

“Sigurnosne garancije će vjerovatno biti oglašene s našim partnerima, i bit će sve više i više detalja... Sve će to biti na papiru, nekako formalizirano u narednoj sedmici, deset dana“, rekao je.

Naglasio je da se paket naoružanja fokusira na prvenstveno avione, sisteme protivvazdušne odbrane, kako navodi Interfax-Ukrajina.

Preporučeno

Zelenski je također istakao da će teritorijalna pitanja biti na dnevnom redu u direktnim razgovorima s Putinom, napominjući da je imao priliku razgovarati o toj temi s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i njegovim timom koristeći mape prvi put, “bez čitanja s papira“.

Izjave su uslijedile su nakon što je Trump ugostio njega i lidere evropskih zemalja u Bijeloj kući, gdje su razgovarali o sljedećim koracima u diplomatskim naporima za okončanje sukoba. Među zvaničnicima koji su učestvovali u razgovorima u ponedjeljak bili su premijer Ujedinjenog Kraljevstva Keir Starmer, francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, italijanska premijerka Giorgia Meloni i finski predsjednik Alexander Stubb. Učestvovao je i generalni sekretar NATO-a Mark Rutte.

Nakon sastanka, Trump je na platformi društvenih medija Truth Social objavio da je nazvao Putina.

“Na kraju sastanaka, nazvao sam predsjednika Putina i započeo pripreme za sastanak, na lokaciji koja će biti naknadno određena, između predsjednika Putina i predsjednika Zelenskog. Nakon tog sastanka, imat ćemo trilat, koji bi činila dvojica predsjednika i ja“, napisao je.

“Ovo je, opet, bio vrlo dobar, rani korak za rat koji traje već skoro četiri godine“, dodao je.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us