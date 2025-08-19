Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da je otvoren za održavanje bilateralnog sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi razgovarali o okončanju rata prije prelaska na trilateralni format koji bi mogao uključivati američke i evropske lidere.

“Kao što sam rekao, spremni smo za sve formate na nivou lidera, jer samo na nivou lidera možemo riješiti sva ta složena, bolna pitanja“, rekao je Zelenski novinarima u Washingtonu, prema ukrajinskoj novinskoj agenciji RBC-Ukrajina.

“Stoga sam potvrdio, a podržali su me i svi evropski lideri, da smo spremni za bilateralni sastanak s Putinom, a nakon toga očekujem trilateralni sastanak“, dodao je.

Zelenski je također najavio da će sigurnosne garancije za njegovu zemlju biti formalizirane u roku od sedam do deset dana i uključivati američki paket naoružanja vrijedan 90 milijardi dolara.

“Sigurnosne garancije će vjerovatno biti oglašene s našim partnerima, i bit će sve više i više detalja... Sve će to biti na papiru, nekako formalizirano u narednoj sedmici, deset dana“, rekao je.

Naglasio je da se paket naoružanja fokusira na prvenstveno avione, sisteme protivvazdušne odbrane, kako navodi Interfax-Ukrajina.