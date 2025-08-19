Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da je otvoren za održavanje bilateralnog sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi razgovarali o okončanju rata prije prelaska na trilateralni format koji bi mogao uključivati američke i evropske lidere.
“Kao što sam rekao, spremni smo za sve formate na nivou lidera, jer samo na nivou lidera možemo riješiti sva ta složena, bolna pitanja“, rekao je Zelenski novinarima u Washingtonu, prema ukrajinskoj novinskoj agenciji RBC-Ukrajina.
“Stoga sam potvrdio, a podržali su me i svi evropski lideri, da smo spremni za bilateralni sastanak s Putinom, a nakon toga očekujem trilateralni sastanak“, dodao je.
Zelenski je također najavio da će sigurnosne garancije za njegovu zemlju biti formalizirane u roku od sedam do deset dana i uključivati američki paket naoružanja vrijedan 90 milijardi dolara.
“Sigurnosne garancije će vjerovatno biti oglašene s našim partnerima, i bit će sve više i više detalja... Sve će to biti na papiru, nekako formalizirano u narednoj sedmici, deset dana“, rekao je.
Naglasio je da se paket naoružanja fokusira na prvenstveno avione, sisteme protivvazdušne odbrane, kako navodi Interfax-Ukrajina.
Zelenski je također istakao da će teritorijalna pitanja biti na dnevnom redu u direktnim razgovorima s Putinom, napominjući da je imao priliku razgovarati o toj temi s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i njegovim timom koristeći mape prvi put, “bez čitanja s papira“.
Izjave su uslijedile su nakon što je Trump ugostio njega i lidere evropskih zemalja u Bijeloj kući, gdje su razgovarali o sljedećim koracima u diplomatskim naporima za okončanje sukoba. Među zvaničnicima koji su učestvovali u razgovorima u ponedjeljak bili su premijer Ujedinjenog Kraljevstva Keir Starmer, francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, italijanska premijerka Giorgia Meloni i finski predsjednik Alexander Stubb. Učestvovao je i generalni sekretar NATO-a Mark Rutte.
Nakon sastanka, Trump je na platformi društvenih medija Truth Social objavio da je nazvao Putina.
“Na kraju sastanaka, nazvao sam predsjednika Putina i započeo pripreme za sastanak, na lokaciji koja će biti naknadno određena, između predsjednika Putina i predsjednika Zelenskog. Nakon tog sastanka, imat ćemo trilat, koji bi činila dvojica predsjednika i ja“, napisao je.
“Ovo je, opet, bio vrlo dobar, rani korak za rat koji traje već skoro četiri godine“, dodao je.