Njemački kancelar Friedrich Merz signalizirao je otvorenost za učešće Berlina u potencijalnoj mirovnoj misiji u Ukrajini, nakon ključnih razgovora u Bijeloj kući.

Obraćajući se novinarima u Washingtonu u ponedjeljak navečer, Merz je rekao da je sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i drugim evropskim liderima održan u vrlo pozitivnoj atmosferi.

“Još uvijek vam ne mogu sa sigurnošću reći šta će se dogoditi u narednim danima i sedmicama. Važno je da zaista stojimo zajedno i ostanemo ujedinjeni“, rekao je Merz, dodajući da će evropski lideri i zemlje Koalicije voljnih nastaviti razgovore.

Na pitanje hoće li Njemačka učestvovati u predviđenim sigurnosnim garancijama za Ukrajinu kao dio potencijalnog mirovnog sporazuma s Rusijom i hoće li Berlin razmatrati slanje mirovnih snaga, Merz je imao oprezan ton, ali nije isključio takvu odluku.