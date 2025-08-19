POLITIKA
Merz ostavio otvorena vrata za njemačke mirovne snage u Ukrajini nakon samita u Washingtonu
Njemačka ima veliku odgovornost da učestvuje u naporima da se Ukrajini pruže sigurnosne garancije kao dio mirovnog sporazuma s Rusijom, kazao je njemački kancelar.
Njemački kancelar Friedrich Merz signalizirao je otvorenost za učešće Berlina u potencijalnoj mirovnoj misiji u Ukrajini. / DPA
Njemački kancelar Friedrich Merz signalizirao je otvorenost za učešće Berlina u potencijalnoj mirovnoj misiji u Ukrajini, nakon ključnih razgovora u Bijeloj kući.

Obraćajući se novinarima u Washingtonu u ponedjeljak navečer, Merz je rekao da je sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i drugim evropskim liderima održan u vrlo pozitivnoj atmosferi.

“Još uvijek vam ne mogu sa sigurnošću reći šta će se dogoditi u narednim danima i sedmicama. Važno je da zaista stojimo zajedno i ostanemo ujedinjeni“, rekao je Merz, dodajući da će evropski lideri i zemlje Koalicije voljnih nastaviti razgovore.

Na pitanje hoće li Njemačka učestvovati u predviđenim sigurnosnim garancijama za Ukrajinu kao dio potencijalnog mirovnog sporazuma s Rusijom i hoće li Berlin razmatrati slanje mirovnih snaga, Merz je imao oprezan ton, ali nije isključio takvu odluku.

“Pitanje ko će učestvovati u sigurnosnim garancijama i u kojoj mjeri je nešto o čemu naravno moramo razgovarati između naših evropskih partnera i s američkom administracijom. Apsolutno je jasno da cijela Evropa treba da učestvuje. Uostalom, ne radi se samo o teritoriji Ukrajine, radi se o političkom poretku Evrope“, rekao je.

Kancelar je naglasio da Njemačka ima veliku odgovornost da učestvuje u ovim naporima, ali je dodao da će mnogo toga zavisiti od konsultacija s drugim evropskim zemljama i njegovim partnerima u koalicionoj vladi.

“U kojoj mjeri će se ovo dogoditi je nešto o čemu moramo razgovarati u Evropi, a ja ću, naravno, morati o tome razgovarati i u Berlinu s koalicionim partnerima, uključujući razgovore o tome da li ćemo možda morati donositi odluke koje zahtijevaju mandat njemačkog parlamenta. Ali danas je prerano dati definitivan odgovor na ovo“, rekao je.

