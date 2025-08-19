Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u ponedjeljak da Washington koordinira s evropskim i neevropskim zemljama kako bi izgradio sigurnosne garancije za Ukrajinu.
“Usput, radit ćemo s našim evropskim saveznicima i neevropskim zemljama kako bismo izgradili takvu sigurnosnu garanciju. Na tome radimo upravo sada. Nastavit ćemo raditi na tome. I to će biti nešto što će morati biti na snazi nakon mirovnog sporazuma kako bi se Ukrajina mogla osjećati sigurno u budućnosti, i mi to koordiniramo“, rekao je Rubio tokom intervjua za FOX News.
Dodao je da, iako su mnoge zemlje spremne dati garancije, sama Ukrajina smatra snažnu vojsku najvažnijom zaštitom za svoju budućnost.
“Više ne dajemo Ukrajini oružje. Sada im prodajemo oružje, a evropske zemlje plaćaju za to putem NATO-a. Koriste NATO za kupovinu oružja i njegov transfer u Ukrajinu“, dodao je.
Rubiove izjave uslijedile su nakon sastanka u Bijeloj kući u ponedjeljak između predsjednika Donalda Trumpa, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i evropskih lidera, uključujući britanskog premijera Keira Starmera, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, njemačkog kancelara Olafa Scholza, italijansku premijerku Giorgiu Meloni, finskog predsjednika Alexandera Stubba i generalnog sekretara NATO-a Marka Ruttea.
Tokom razgovora, lideri su razgovarali o planovima za sigurnosne garancije koje bi mogli pružiti Ukrajini zaštitu sličnu kolektivnom odbrambenom okviru NATO-a.
Rutte je ranije napomenuo da pod vodstvom Velike Britanije i Francuske, grupa od 30 zemalja, uključujući Japan i Australiju, radi na razvoju sigurnosnih garancija za Ukrajinu.
Sastanak u ponedjeljak uslijedio je nakon nedavnog samita Trumpa s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci i prethodnog spornog susreta sa Zelenskim u februaru.
Evropski lideri iskoristili su skup da se zalažu za prekid vatre i snažne sigurnosne garancije prije bilo kakvog mirovnog sporazuma.