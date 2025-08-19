Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u ponedjeljak da Washington koordinira s evropskim i neevropskim zemljama kako bi izgradio sigurnosne garancije za Ukrajinu.

“Usput, radit ćemo s našim evropskim saveznicima i neevropskim zemljama kako bismo izgradili takvu sigurnosnu garanciju. Na tome radimo upravo sada. Nastavit ćemo raditi na tome. I to će biti nešto što će morati biti na snazi nakon mirovnog sporazuma kako bi se Ukrajina mogla osjećati sigurno u budućnosti, i mi to koordiniramo“, rekao je Rubio tokom intervjua za FOX News.

Dodao je da, iako su mnoge zemlje spremne dati garancije, sama Ukrajina smatra snažnu vojsku najvažnijom zaštitom za svoju budućnost.

“Više ne dajemo Ukrajini oružje. Sada im prodajemo oružje, a evropske zemlje plaćaju za to putem NATO-a. Koriste NATO za kupovinu oružja i njegov transfer u Ukrajinu“, dodao je.

Rubiove izjave uslijedile su nakon sastanka u Bijeloj kući u ponedjeljak između predsjednika Donalda Trumpa, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i evropskih lidera, uključujući britanskog premijera Keira Starmera, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, njemačkog kancelara Olafa Scholza, italijansku premijerku Giorgiu Meloni, finskog predsjednika Alexandera Stubba i generalnog sekretara NATO-a Marka Ruttea.