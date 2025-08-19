POLITIKA
Trump pozdravio "vrlo dobre" razgovore s evropskim liderima, poručio da radi na pripremi sastanka Putina i Zelenskog
Svi su veoma sretni zbog mogućnosti mira za Rusiju/Ukrajinu, kazao je američki predsjednik.
Trump je rekao da su sastanci bili “vrlo dobri“ i da se razgovaralo o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu. / AP
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da radi na organiziranju sastanka s predsjednicima Ukrajine i Rusije nakon višesatnih razgovora u Bijeloj kući s evropskim liderima.

Trump je rekao da su sastanci bili “vrlo dobri“ i da se razgovaralo o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu, uključujući i obaveze koje će preuzeti evropske zemlje u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama.

“Svi su vrlo sretni zbog mogućnosti mira za Rusiju/Ukrajinu. Na kraju sastanaka, nazvao sam predsjednika Vladimira Putina i započeo pripreme za sastanak, na lokaciji koja će biti određena, između predsjednika Putina i predsjednika Volodimira Zelenskog“, rekao je na američkoj platformi društvenih medija Truth Social.

“Nakon što se taj sastanak održi, imat ćemo trilat, koji bi činila dvojica predsjednika, plus ja. Opet, ovo je bio vrlo dobar, rani korak za rat koji traje već skoro četiri godine. Potpredsjednik J.D. Vance, državni sekretar Marco Rubio i specijalni izaslanik Steve Witkoff koordiniraju s Rusijom i Ukrajinom“, dodao je.

Zelenski je odvojeno rekao novinarima da je spreman sastati se s Putinom u bilo kojem formatu i rekao da je Rusija ponudila bilateralni sastanak, nakon čega bi uslijedilo i uključivanje Trumpa. Rekao je da još nije određen datum.

Pregovori o ključnim komponentama potencijalnog sporazuma o okončanju ruskog rata u Ukrajini održani su u dva kruga, a kulminirali su sastankom samo lidera u Ovalnom uredu nakon odvojenog proširenog sastanka u Istočnoj sobi.

Očekivalo se da će lideri razgovarati o nekoliko ključnih komponenti mirovnog sporazuma, uključujući sigurnosne garancije za Ukrajinu i teritorijalne razmjene između Moskve i Kijeva.

Generalni sekretar NATO-a Marrk Rutte rekao je da zvaničnici ne razgovaraju o članstvu Ukrajine u NATO-u, ali razmatraju pružanje Kijevu obaveza tipa "Član pet". Aludirao je na klauzulu o međusobnoj odbrani koja služi kao temeljni stub transatlantskog saveza.

Rutte je rekao da 30 zemalja, uključujući Australiju i Japan, radi na sigurnosnim garancijama za Ukrajinu.

“Ono što je SAD sada rekao jeste da se Sjedinjene Države žele uključiti u ovo. Šta tačno podrazumijeva učešće SAD-a biće razmotreno u narednim danima“, rekao je tokom intervjua za Fox News.

Među zvaničnicima koji su učestvovali u razgovorima bili su premijer Ujedinjenog Kraljevstva Keir Starmer, francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, italijanska premijerka Giorgia Meloni i finski predsjednik Alexander Stubb, kao i Rutte.

