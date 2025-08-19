Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da radi na organiziranju sastanka s predsjednicima Ukrajine i Rusije nakon višesatnih razgovora u Bijeloj kući s evropskim liderima.

Trump je rekao da su sastanci bili “vrlo dobri“ i da se razgovaralo o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu, uključujući i obaveze koje će preuzeti evropske zemlje u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama.

“Svi su vrlo sretni zbog mogućnosti mira za Rusiju/Ukrajinu. Na kraju sastanaka, nazvao sam predsjednika Vladimira Putina i započeo pripreme za sastanak, na lokaciji koja će biti određena, između predsjednika Putina i predsjednika Volodimira Zelenskog“, rekao je na američkoj platformi društvenih medija Truth Social.

“Nakon što se taj sastanak održi, imat ćemo trilat, koji bi činila dvojica predsjednika, plus ja. Opet, ovo je bio vrlo dobar, rani korak za rat koji traje već skoro četiri godine. Potpredsjednik J.D. Vance, državni sekretar Marco Rubio i specijalni izaslanik Steve Witkoff koordiniraju s Rusijom i Ukrajinom“, dodao je.

Zelenski je odvojeno rekao novinarima da je spreman sastati se s Putinom u bilo kojem formatu i rekao da je Rusija ponudila bilateralni sastanak, nakon čega bi uslijedilo i uključivanje Trumpa. Rekao je da još nije određen datum.

Pregovori o ključnim komponentama potencijalnog sporazuma o okončanju ruskog rata u Ukrajini održani su u dva kruga, a kulminirali su sastankom samo lidera u Ovalnom uredu nakon odvojenog proširenog sastanka u Istočnoj sobi.