Kina je u utorak izjavila da su pregovori jedini put do mira u Ukrajini.

“Peking uvijek vjeruje da su dijalog i pregovori jedini održivi izlaz iz ukrajinske krize“, rekao je glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Mao Ning tokom redovne konferencije za novinare u Pekingu.

Rekao je to nakon što su američki predsjednik Donald Trump, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i čelnici Evropske ubije i NATO-a sinoć u Bijeloj kući održali sastanak o ratu između Ukrajine i Rusije.