Kina o sastancima u Bijeloj kući o Ukrajini: Pregovori jedini put do mira
Peking vjeruje da su dijalog i pregovori jedini održivi izlaz iz ukrajinske krize, kazao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Kine.
“Kina nije stvorila ukrajinsku krizu, niti je Kina strana u njoj“, rekao je Mao o nedavnim događajima u Ukrajini. / AP
Kina je u utorak izjavila da su pregovori jedini put do mira u Ukrajini.

“Peking uvijek vjeruje da su dijalog i pregovori jedini održivi izlaz iz ukrajinske krize“, rekao je glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Mao Ning tokom redovne konferencije za novinare u Pekingu.

Rekao je to nakon što su američki predsjednik Donald Trump, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i čelnici Evropske ubije i NATO-a sinoć u Bijeloj kući održali sastanak o ratu između Ukrajine i Rusije.

“Kina nije stvorila ukrajinsku krizu, niti je Kina strana u njoj“, rekao je Mao o nedavnim događajima u Ukrajini.

“Suverenitet i teritorijalni integritet svih zemalja treba poštovati“, rekao je Mao, podsjećajući na četiri principa kineskog predsjednika Xi Jinpinga, uključujući poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih zemalja UN-a.

