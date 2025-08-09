Evropska komesarka za jednakost, spremnost i upravljanje krizama u subotu je izrazila zabrinutost zbog izraelskog plana za okupaciju grada Gaze, upozoravajući da će to pogoršati "već katastrofalnu humanitarnu situaciju", javlja Anadolu.
"Odluka izraelskog sigurnosnog kabineta da produži vojnu operaciju u Gazi dodatno će pogoršati već katastrofalnu humanitarnu situaciju i ugroziti živote preostalih talaca", napisala je Hadja Lahbib na X-u.
Njene primjedbe uslijedile su nakon što je izraelski sigurnosni kabinet rano u petak odobrio plan premijera Benjamina Netanyahua za potpunu okupaciju grada Gaze.
Lahbib je rekla da je hitno primirje neophodno, uz bezuslovno oslobađanje svih talaca i isporuku humanitarne pomoći velikih razmjera, u potpunosti u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom.
"Nema alternative rješenju s dvije države", istakla je.
Ranije su predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvali Izrael da preispita svoju odluku.
"Takva odluka mora imati posljedice po odnose EU i Izraela, koje će procijeniti Vijeće", upozorio je Costa.
U saopćenju, Australija, Njemačka, Italija, Novi Zeland i Velika Britanija također su "snažno odbacile" izraelski plan za okupaciju grada Gaze.
Izrael se suočava sa sve većim ogorčenjem zbog destruktivnog rata protiv Gaze, gdje je od oktobra 2023. ubijeno više od 61.300 ljudi. Vojna kampanja je devastirala enklavu i dovela je na rub gladi.
U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog svog rata protiv enklave.