Evropska komesarka za jednakost, spremnost i upravljanje krizama u subotu je izrazila zabrinutost zbog izraelskog plana za okupaciju grada Gaze, upozoravajući da će to pogoršati "već katastrofalnu humanitarnu situaciju", javlja Anadolu.

"Odluka izraelskog sigurnosnog kabineta da produži vojnu operaciju u Gazi dodatno će pogoršati već katastrofalnu humanitarnu situaciju i ugroziti živote preostalih talaca", napisala je Hadja Lahbib na X-u.

Njene primjedbe uslijedile su nakon što je izraelski sigurnosni kabinet rano u petak odobrio plan premijera Benjamina Netanyahua za potpunu okupaciju grada Gaze.

Lahbib je rekla da je hitno primirje neophodno, uz bezuslovno oslobađanje svih talaca i isporuku humanitarne pomoći velikih razmjera, u potpunosti u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom.

"Nema alternative rješenju s dvije države", istakla je.

Ranije su predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvali Izrael da preispita svoju odluku.