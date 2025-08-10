Najmanje 16 Palestinaca je ubijeno u novim izraelskim napadima u Gazi, a još pet je umrlo od gladi, rekli su medicinari.

Četiri osobe su ubijene u izraelskom napadu na naselje Shejaiya u istočnom dijelu grada Gaze, dok su dvije osobe ubijene u blizini područja Al-Sudaniya u istočnom dijelu grada, rekao je medicinski izvor.

Još tri Palestinca su ubijena, a tri su ranjena u još jednom napadu na gomilu koja je čekala pomoć u blizini distributivnog mjesta u centralnoj Gazi, potvrdila je bolnica Al-Awda.

U drugom napadu, četiri civila su ubijena kada je izraelski dron pogodio skup civila u centralnom Khan Younisu, na jugu Gaze, rekao je medicinski izvor za Anadolu.

Prijavljeno je i da je bilo žrtava u izraelskoj pucnjavi na tražioce pomoći u Khan Younisu, ali još nije objavljen tačan broj.

Izraelske snage su također otvorile vatru na grupu ljudi koji su čekali humanitarnu pomoć u blizini koridora Netzarim u centralnoj Gazi, ubivši dvije i ranivši nekoliko drugih.

Još jedan Palestinac je ubijen, a tri su ranjena u napadu sjeverno od izbjegličkog kampa Nuseirat u centralnoj Gazi.

Lokalni zdravstveni zvaničnici su više puta upozoravali da izraelski napadi na mjesta za distribuciju pomoći pogoršavaju sve goru humanitarnu krizu u Gazi, gdje glad prijeti usred zagušljive blokade.