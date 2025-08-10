Najmanje 16 Palestinaca je ubijeno u novim izraelskim napadima u Gazi, a još pet je umrlo od gladi, rekli su medicinari.
Četiri osobe su ubijene u izraelskom napadu na naselje Shejaiya u istočnom dijelu grada Gaze, dok su dvije osobe ubijene u blizini područja Al-Sudaniya u istočnom dijelu grada, rekao je medicinski izvor.
Još tri Palestinca su ubijena, a tri su ranjena u još jednom napadu na gomilu koja je čekala pomoć u blizini distributivnog mjesta u centralnoj Gazi, potvrdila je bolnica Al-Awda.
U drugom napadu, četiri civila su ubijena kada je izraelski dron pogodio skup civila u centralnom Khan Younisu, na jugu Gaze, rekao je medicinski izvor za Anadolu.
Prijavljeno je i da je bilo žrtava u izraelskoj pucnjavi na tražioce pomoći u Khan Younisu, ali još nije objavljen tačan broj.
Izraelske snage su također otvorile vatru na grupu ljudi koji su čekali humanitarnu pomoć u blizini koridora Netzarim u centralnoj Gazi, ubivši dvije i ranivši nekoliko drugih.
Još jedan Palestinac je ubijen, a tri su ranjena u napadu sjeverno od izbjegličkog kampa Nuseirat u centralnoj Gazi.
Lokalni zdravstveni zvaničnici su više puta upozoravali da izraelski napadi na mjesta za distribuciju pomoći pogoršavaju sve goru humanitarnu krizu u Gazi, gdje glad prijeti usred zagušljive blokade.
Prema palestinskim podacima, najmanje 1.778 tražilaca pomoći je ubijeno, a 12.894 su ranjena u izraelskim napadima od 27. maja.
U međuvremenu, Ministarstvo zdravstva Gaze saopćilo je da je pet osoba, uključujući dvoje djece, umrlo od pothranjenosti u posljednja 24 sata. Ovim se broj smrtnih slučajeva od oktobra 2023. godine popeo na 217, uključujući 100 djece.
Izrael je držao sve prelaze u Gazi zatvorenima od 2. marta, blokirajući konvoje pomoći uprkos stotinama kamiona koji čekaju na granici. Dozvoljen je ulazak samo malih količina, daleko ispod nivoa potrebnog za sprečavanje gladi.
Svjetski program za hranu (World Food Program) navodi da je trećina stanovništva Gaze nekoliko dana bez hrane, nazivajući situaciju "neviđenom" po nivou gladi i očaja. UN procjenjuje da stotine kamiona s pomoći moraju svakodnevno ulaziti kako bi se okončala glad uzrokovana blokadom i ratom.
Izrael se suočava sa sve većim ogorčenjem zbog smrtonosnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubijeno više od 61.400 ljudi. Vojna kampanja je devastirala enklavu i dovela je na rub gladi.
U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog svog rata u enklavi.