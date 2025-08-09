Najmanje 61.369 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, saopćilo je u subotu Ministarstvo zdravstva.

U saopćenju ministarstva navodi se da je 39 tijela dovezeno u bolnice u posljednja 24 sata, dok je 491 osoba ranjena, čime je broj ranjenih u izraelskim napadima porastao na 152.850.

"Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na putevima jer spasioci ne mogu da dođu do njih", dodaje se.

Ministarstvo je također napomenulo da je u posljednja 24 sata ubijen 21 Palestinac, a više od 340 je ranjeno dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć.

Ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao na 1.743, a više od 12.590 je ranjeno od 27. maja.