U izraelskim napadima u Gazi ubijeno skoro 61.400 Palestinaca
Više od 152.800 Palestinaca ranjeno je u izraelskim napadima od oktobra 2023. godine, saopćilo je Ministarstvo zdravstva.
U posljednja 24 sata ubijen je 21 Palestinac, a više od 340 je ranjeno dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć. / AA
Najmanje 61.369 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, saopćilo je u subotu Ministarstvo zdravstva.

U saopćenju ministarstva navodi se da je 39 tijela dovezeno u bolnice u posljednja 24 sata, dok je 491 osoba ranjena, čime je broj ranjenih u izraelskim napadima porastao na 152.850.

"Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na putevima jer spasioci ne mogu da dođu do njih", dodaje se.

Ministarstvo je također napomenulo da je u posljednja 24 sata ubijen 21 Palestinac, a više od 340 je ranjeno dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć.

Ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao na 1.743, a više od 12.590 je ranjeno od 27. maja.

Ministarstvo je objavilo da je 11 osoba, uključujući djecu, umrlo u posljednja 24 sata zbog gladi i pothranjenosti. Ovim se ukupan broj umrlih od gladi povećao na 212, među kojima je 98 djece, dok se humanitarna kriza u enklavi produbljuje.

Izraelska vojska je nastavila napade na Pojas Gaze 18. marta i od tada je ubila 9.862 osobe i ranila 40.809, prekršivši sporazum o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika koji je stupio na snagu u januaru.

U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog svog rata protiv enklave.

