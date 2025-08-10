Trogodišnji palestinski dječak Edhem Mohammed Abu Urmana pati od teške pothranjenosti koja pogađa veliki broj djece i odraslih i opkoljenom Pojasu Gaze.

Dječak je sa porodicom bio prisiljen pobjeći iz svog doma zbog izraelskih napada i blokade.

Bori se za preživljavanje u šatoru u izbjegličkom kampu Nuseirat u Gazi. Pateći od pothranjenosti opasne po život, Edhem dobija samo vodu umjesto adaptiranog mlijeka, jer njegova porodica nema izvor prihoda uslijed zatvorenih graničnih prelaza i kontinuiranog bombardovanja.

Ujedinjene nacije (UN) u četvrtak su upozorile na pogoršanje gladi i pothranjenosti u Pojasu Gaze, ističući kritične humanitarne izazove koje pogoršava ograničen pristup i nedostatak opskrbe.

Pozivajući se na Ured za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA), portparol UN-a Farhan Haq rekao je na konferenciji za novinare da "partneri UN-a koji rade na ishrani izvještavaju da je akutna pothranjenost među djecom u Gazi dostigla najviše zabilježene nivoe do sada".

Precizirao je da je samo u julu "skoro 12.000 djece u dobi od šest do 59 mjeseci bilo akutno pothranjeno".

Od 136.000 pregledane djece, "više od 2.500 djece pati od teške akutne pothranjenosti, najopasnijeg oblika po život, 40 djece je zahtijevalo hospitalizaciju i stabilizacijske centre", rekao je Haq.