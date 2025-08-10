Trogodišnji palestinski dječak Edhem Mohammed Abu Urmana pati od teške pothranjenosti koja pogađa veliki broj djece i odraslih i opkoljenom Pojasu Gaze.
Dječak je sa porodicom bio prisiljen pobjeći iz svog doma zbog izraelskih napada i blokade.
Bori se za preživljavanje u šatoru u izbjegličkom kampu Nuseirat u Gazi. Pateći od pothranjenosti opasne po život, Edhem dobija samo vodu umjesto adaptiranog mlijeka, jer njegova porodica nema izvor prihoda uslijed zatvorenih graničnih prelaza i kontinuiranog bombardovanja.
Ujedinjene nacije (UN) u četvrtak su upozorile na pogoršanje gladi i pothranjenosti u Pojasu Gaze, ističući kritične humanitarne izazove koje pogoršava ograničen pristup i nedostatak opskrbe.
Pozivajući se na Ured za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA), portparol UN-a Farhan Haq rekao je na konferenciji za novinare da "partneri UN-a koji rade na ishrani izvještavaju da je akutna pothranjenost među djecom u Gazi dostigla najviše zabilježene nivoe do sada".
Precizirao je da je samo u julu "skoro 12.000 djece u dobi od šest do 59 mjeseci bilo akutno pothranjeno".
Od 136.000 pregledane djece, "više od 2.500 djece pati od teške akutne pothranjenosti, najopasnijeg oblika po život, 40 djece je zahtijevalo hospitalizaciju i stabilizacijske centre", rekao je Haq.
Primjećujući nagli porast broja djece s teškom akutnom pothranjenošću, rekao je: "U junu i julu, 18 posto sve akutno pothranjene djece imalo je tešku akutnu pothranjenost, u poređenju sa 12 posto između marta i maja."
S obzirom na sve veća ograničenja humanitarnog pristupa od strane Izraela, rekao je da su "u julu naši partneri uspjeli dosegnuti samo tri posto ili 8.700 od 290.000 djece mlađe od pet godina kojoj je bila potrebna ishrana i dodaci mikronutrijenata", navodeći "ozbiljan nedostatak dodataka hranjivim tvarima na bazi lipida".
Progonjen nestašicama, "ukupna količina zaliha hrane koje ulaze u Gazu ostaje daleko ispod onoga što je potrebno da se spriječi daljnje pogoršanje nutritivne situacije", dodao je Haq.
O pogoršanju životnih uslova, u kojima se većina porodica suočava s prenaseljenošću i nesigurnošću, Haq je kazao da je "procjena 44 lokacije za raseljavanje u gradu Gazi u julu otkrila da 43 lokacije imaju porodice bez skloništa" i da je "11 posto od više od 6.500 anketiranih domaćinstava izjavilo da žive na otvorenom".
Što se tiče pristupa, Haq je rekao da je "jučer omogućeno pet od 11 misija koje zahtijevaju koordinaciju s izraelskim vlastima", uključujući prikupljanje hrane.
Ograničene isporuke goriva se nastavljaju, iako su zalihe i dalje "kritično ograničene i nepredvidive, što značajno potkopava" humanitarne usluge.
Također je rekao da je "medicinska evakuacija 15 djece u Jordan, u pratnji 42 osobe uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije", bila dio tekućih napora uprkos preprekama.