Desetine uhapšenih u Londonu tokom protesta podrške "Akciji za Palestinu"
Stotine ljudi prisustvovalo je protestu sa transparentima na kojima piše: "Protivim se genocidu, podržavam Akciju za Palestinu".
Tokom skupa, uz intenzivno prisustvo policije, desetine demonstranata uhapsili su policajci Metropolitanske policije. / AA
19 sati prošlost

Desetine demonstranata uhapšeno je u Londonu tokom protesta podrške "Akciji za Palestinu".

Stotine ljudi se okupilo na Trgu Parlamenta izražavajući na ovaj nači. podršku Gazi i "Akciji za Palestinu", grupi koju je prošlog mjeseca zabranila britanska vlada.

Noseći palestinske zastave, mnogi demonstranti pripremili su transparente na kojima piše: "Protivim se genocidu, podržavam Akciju za Palestinu."

Tokom demonstracija, koje je organizovala grupa "Branimo naše porote", okupljeni su uzvikivali i propalestinske slogane.

Tokom skupa, uz intenzivno prisustvo policije, desetine demonstranata uhapsili su policajci Metropolitanske policije.

Ranije je policija upozorila da će se svako ko učestvuje u subotnjim demonstracijama za "Akciju za Palestinu" suočiti sa hapšenjem.

Mnoge međunarodne organizacije i mirovni aktivisti upozorili su londonsku policiju da ne hapsi učesnike protesta "Akcija za Palestinu".

U junu je ministrica unutrašnjih poslova Yvette Cooper najavila zabranu prema Zakonu o terorizmu iz 2000. godine nakon što su aktivisti sprejem ofarbali avione u bazi Kraljevskog ratnog zrakoplovstva, što je djelo koje se istražuje prema zakonima o borbi protiv terorizma.

Kasnije je zabrana usvojena u Donjem domu i Domu lordova početkom jula.

Povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Turk izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog zabrane, upozoravajući da je to "uznemirujuća zloupotreba" zakona o borbi protiv terorizma i da riskira potkopavanje temeljnih sloboda.

