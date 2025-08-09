Desetine demonstranata uhapšeno je u Londonu tokom protesta podrške "Akciji za Palestinu".

Stotine ljudi se okupilo na Trgu Parlamenta izražavajući na ovaj nači. podršku Gazi i "Akciji za Palestinu", grupi koju je prošlog mjeseca zabranila britanska vlada.

Noseći palestinske zastave, mnogi demonstranti pripremili su transparente na kojima piše: "Protivim se genocidu, podržavam Akciju za Palestinu."

Tokom demonstracija, koje je organizovala grupa "Branimo naše porote", okupljeni su uzvikivali i propalestinske slogane.

Tokom skupa, uz intenzivno prisustvo policije, desetine demonstranata uhapsili su policajci Metropolitanske policije.