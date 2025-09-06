Iako su od završetka rata očišćene hiljade kvadratnih kilometara i uništeno ukupno 76.458 protivpješadijskih mina, i dalje se u Bosni i Hercegovini 802,57 kilometara kvadratnih površine smatra sumnjivo opasnom, a više od 93.000 stanovnika živi pod direktnom ugroženosti od mina u oko 1,261 zajednici, kazali su za Fenu iz Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC).

Od početka provođenja operacija tehničkog izviđanja i čišćenja mina u Bosni i Hercegovini od 1996. godine do 30. juna 2025. godine vraćena je na sigurno korištenje površina od 3.379 km2, a pronađeno i uništeno ukupno 76.458 protivpješadijskih mina, 8.841 protivtenkovskih mina i 71.876 komada eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata (ESZR).

U Federaciji BiH ukupna sumnjiva opasna površina iznosi 650,28 km2, a u Republici Srpskoj 152,29 km2, što je zajedno čini 802,57 km2 sumnjivo opasne površine. Dok u Brčko Distriktu nisu evidentirana minski sumnjiva sredstva.

U poslijeratnom periodu (1996-2024) stradala je 1781 osoba, od čega 624 smrtno. Prilikom obavljanja poslova humanitarnog deminiranja u BiH je stradalo 134 deminera, od čega 53 smrtno. Od 2019. godine do danas u Bosni i Hercegovini zabilježeno je deset žrtava od kojih šest sa smrtnim ishodom.

U bazi podataka Centara za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) u operativnoj upotrebi je još 8.544 minskih zapisnika o minskim poljima dok je od početka deminiranja uklonjena minska opasnost na 10.560 minskih zapisnika.

Na minskim zapisnicima su evidentirane grupe mina ili pojedinačno postavljene mine obično nepoznatog rasporeda. Problem predstavlja kvalitet minskih zapisnika prema kojima se u velikom broju slučajeva, ne može utvrditi tačna lokacija minskog polja, oblik i raspored mina na terenu.

Također, tačan pravac i položaj mina otežava i promjena konfiguracije terena usljed protoka vremena. Sve teža identifikacija preostalih minskih polja koja su uglavnom u brdsko-planinskim nepristupačnim područjima, nedostatak relevantnih informacija zbog protoka vremena otežava identifikaciju sumnjivih područja.

Iz BHMAC-a napominju da su sva minski sumnjiva područja uredno obilježena minskim znakovima kao mjera upozoravanja na minsku opasnost.

Pored navedenih poteškoća, navode i niz drugih razloga, koji utječu na dinamiku procesa deminiranja u Bosni i Hercegovini, a odnose se na finansijska sredstva koja su neophodna za provođenje protivminskih aktivnosti/deminiranja, zakonsku regulativu, ljudske resurse i materijalno tehnička sredstva.

Zakonom o deminiranju u Bosni i Hercegovini propisano je da se sredstva za provođenje Plana deminiranja u BiH osiguravaju iz donatorskih sredstava, budžeta institucija u BiH i budžeta entiteta, kao i iz drugih izvora.

Iz državnog budžeta se finansira Centar za uklananje mina u BiH i Oružane snage Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije BiH izdvaja sredstva za aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite, dok Vlada Republike Srpske izdvaja sredstva za aktivnosti Republičke uprave civilne zaštite RS

Kako navode iz BHMAC-a, deminiranje je proces koji ni jedna zemlja, pa ni Bosna i Hercegovina, ne može okončati bez pomoći stranih donatora i međunarodnih institucija.

Dalje dodaju, da je posljednjih godina evidentno smanjena zainteresovanost donatora dijelom zbog ekonomske situacije na globalnom nivou, a dijelom zbog drugih ratnih žarišta prema kojima se usmjeravaju sredstva.