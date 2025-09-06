24.388 radnika zbog poslova koji se smatraju osobito teškima i štetnima, 4269 osoba s invaliditetom, dok je njih 12.725 obuhvaćeno posebnim propisima i sa statusom kakav ovih dana traži i dio zaposlenika hitne pomoći.

Po posebnim propisima beneficirani radni staž računa se za pripadnike vojske, policije, vatrogasce i pomorce, a Udruga Hitna 194 i Sindikat hitne medicine traže da se i za djelatnike izvanbolničke hitne pomoći donese posebna uredba kojom će im se za 12 mjeseci rada računati 16 ili 18 mjeseci staža.

U Ministarstvu rada napominju da je svrha beneficiranog staža omogućiti raniji odlazak u mirovinu onima koji svakodnevno rade u uvjetima koji brže troše zdravlje i radnu sposobnost. Riječ je o radnicima iz zanimanja u kojima prirodno opadanje fizičkih funkcija s godinama života onemogućuje daljnje obavljanje posla, kao i o osobama s invaliditetom kojima je zakonom priznat status osiguranika s posebnim pravima.

Zanimanja koja nisu obuhvaćena posebnim propisima regulirana su Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem. Tako su definirana 52 radna mjesta, podijeljena u 17 djelatnosti.

Primjerice, u prometu beneficirani staž ostvaruju vozači teretnih vozila nosivosti veće od 7,5 tona, tramvajski vozači, vozači autobusa u gradskom prometu, strojovođe i prometnici vlakova.

U građevinarstvu pravo imaju bušači i mineri koji rade na probijanju tunela, u brodogradnji brodomonteri i brodoskelari, dok se u pomorskom ribarstvu beneficirani staž priznaje profesionalnim ribarima. Uz to, popis uključuje i 13 zanimanja poput pilota, opernih pjevača, baletana, kontrolora leta i ronilaca.

Ovisno o štetnosti uvjeta rada, određuje se i stupanj povećanja staža, koji se kreće od dva do najviše šest mjeseci dodatnog staža po godini rada. Time se radnicima omogućuje brže stjecanje prava na starosnu mirovinu, dok poslodavci za njih plaćaju veće doprinose – po stopi od 4,86 posto do 17,58 posto za prvi mirovinski stup, odnosno od 3,61 posto do 13,07 posto za drugi mirovinski stup.

Sam postupak uvođenja novog radnog mjesta na popis radnih mjesta s beneficiranim stažem zahtijeva inicijativu poslodavca ili sindikata. Oni izrađuju stručnu dokumentaciju prema propisanoj metodologiji, a Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike potom traži mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ako stručno mišljenje potvrdi opravdanost, predlaže se izmjena Zakona i uvrštavanje tog radnog mjesta u sustav beneficiranog staža.

Posebni propisi dodatno uređuju beneficirani staž za vatrogasce, policajce, vojnike i pomorce. Tako, primjerice, vatrogascima Zakon o vatrogastvu priznaje pravo na povećanje od 12/15, dok Pomorski zakonik regulira pravo za pomorce. Policijski službenici i vojnici također ostvaruju beneficirani staž temeljem uredbi koje detaljno navode njihova radna mjesta i uvjete rada.

Prema evidencijama Zavoda za mirovinsko osiguranje, ukupno 12.725 osiguranika koristi beneficirani staž prema posebnim propisima.

