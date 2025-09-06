Još niste vidjeli najbolju Bosnu i Hercegovinu, poručio je košarkaški reprezentativac Jusuf Nurkić uoči sutrašnjeg susreta osmine finala protiv Poljske, naglašavajući da bh. tim iz utakmice u utakmicu diže formu i može pružiti još više.

„Ne vidim razlog zašto ne možemo igrati onako kao protiv Gruzije, pa i bolje. Naša utakmica protiv njih nije bila idealna, bilo je puno grešaka, ali smo fizički odgovorili na njihov stil igre“, rekao je Nurkić odgovarajući na pitanja novinara u Rigi, glavnom gradu Latvije.

Govoreći o sutrašnjem rivalu, istakao je da Poljska ima specifičan stil i sjajnog trenera.

„Na neki način pokušavaju zatvoriti reket i rizikuju nešto drugo. Mi smo vidjeli na šta možemo napadati, pa ćemo vidjeti sutra“, dodao je.

Nurkić je naglasio i da ključ uspjeha leži u kolektivnom doprinosu svakog igrača.