Zastupnik Partije demokratskog progresa (PDP) u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović napadnut je u petak kasno navečer ispred svog stana u Banjoj Luci nakon čega mu je ukazana ljekarska pomoć.

Borenović, jedan od lidera opozicije u bh. entitetu RS, oglasio se iz bolnice nakon što je napadnut potvrdivši da su ga napala dva maskirana lica upotrebom biber-spreja.

"Evo razbistrilo se… Sve je dobro, peku oči, a još više mozak, razmišljajući zašto, zbog čega… Prvi put u 51. godini da mi se ovako nešto suludo desi! Sve se odigralo brzo, kad sam izašao iz auta pred svojom zgradom, dvojica maskiranih prišla, poprskala mi lice, bez udaraca, nešto promrmljali i nestali…", objavio je on na društvenoj mreži Facebook i dodao: