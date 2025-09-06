Zastupnik Partije demokratskog progresa (PDP) u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović napadnut je u petak kasno navečer ispred svog stana u Banjoj Luci nakon čega mu je ukazana ljekarska pomoć.
Borenović, jedan od lidera opozicije u bh. entitetu RS, oglasio se iz bolnice nakon što je napadnut potvrdivši da su ga napala dva maskirana lica upotrebom biber-spreja.
"Evo razbistrilo se… Sve je dobro, peku oči, a još više mozak, razmišljajući zašto, zbog čega… Prvi put u 51. godini da mi se ovako nešto suludo desi! Sve se odigralo brzo, kad sam izašao iz auta pred svojom zgradom, dvojica maskiranih prišla, poprskala mi lice, bez udaraca, nešto promrmljali i nestali…", objavio je on na društvenoj mreži Facebook i dodao:
"Dok sam došao sebi, peče ko đavo. Nakon nekoliko minuta uspio sam nekako pozvati 122, super brzo došla policija, zaista korektno i profesionalno, a u Hitnu sam stigao krajnje brzo na neke kapi…".
Borenović je na društvenim mrežama objavio i snimak napada.
Neke od političkih partija u BiH u subotu su osudile napad na Borenovića.