Šef agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice (UNRWA) Philippe Lazzarini u utorak je osudio i sramotnom nazvao politiku izraelske vlade koja negira glad u Gazi.

“U Gazi trenutno vlada glad. Ovo je glad koju je izazvao čovjek, a koju pokreću politička i vojna volja“, dodao je.

Lazzarini je rekao da se Gaza suočava sa situacijom koja je “dotakla dno“ u humanitarnom smislu, dodajući da je neuspjeh međunarodne zajednice da posluša upozorenja o gladi sramotan.

“Gaza je danas kao pakao. Ljudi ne samo da umiru pod bombardiranjem, već umiru od gladi, pa čak i kada izađu da traže hranu, bivaju ubijeni. Oni koji bi mogli preokrenuti situaciju u Gazi ne čine ništa, nikakve mjere, nikakvu osudu“, rekao je.

“Danas svjedočimo potpunoj nekažnjivosti Izraela. Nema ekonomske, političke ili diplomatske cijene za one koji čine ova kršenja“, rekao je.