Šef agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice (UNRWA) Philippe Lazzarini u utorak je osudio i sramotnom nazvao politiku izraelske vlade koja negira glad u Gazi.
“U Gazi trenutno vlada glad. Ovo je glad koju je izazvao čovjek, a koju pokreću politička i vojna volja“, dodao je.
Lazzarini je rekao da se Gaza suočava sa situacijom koja je “dotakla dno“ u humanitarnom smislu, dodajući da je neuspjeh međunarodne zajednice da posluša upozorenja o gladi sramotan.
“Gaza je danas kao pakao. Ljudi ne samo da umiru pod bombardiranjem, već umiru od gladi, pa čak i kada izađu da traže hranu, bivaju ubijeni. Oni koji bi mogli preokrenuti situaciju u Gazi ne čine ništa, nikakve mjere, nikakvu osudu“, rekao je.
“Danas svjedočimo potpunoj nekažnjivosti Izraela. Nema ekonomske, političke ili diplomatske cijene za one koji čine ova kršenja“, rekao je.
Pozivajući na trenutni prekid vatre i neograničen pristup humanitarnoj pomoći u Gazi, Lazzarini je napomenuo da se izvan Pojasa Gaze zadržava pomoć ekvivalentna 6.000 kamiona UNRWA-e, dovoljna da pokrije prehrambene potrebe palestinskog stanovništva za dva mjeseca.
“Politika izraelske vlade koja negira glad u Gazi je sramotna“, rekao je.
Također je podsjetio da je veliki broj humanitarnih radnika ubijeno u Gazi, s više od 360 članova osoblja UNRWA-e.
Lazzarini je oštro osudio zračni napad izraelske vojske na bolnicu "Nasser" u Khan Younisu, na jugu Gaze, u kojem su poginuli novinari i civili.
Također je pozvao na podršku palestinskim novinarima, naglašavajući da oni ostaju jedini svjedoci onoga što se događa u Gazi, jer Izrael odbija dozvoliti međunarodnim novinarima ulazak u enklavu kako bi provjerili situaciju na terenu.