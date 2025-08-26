Najmanje 52 Palestinaca je ubijeno, a desetine povrijeđene u današnjim izraelskim napadima na kuće i šatore u kojima su smješteni raseljeni Palestinci u Pojasu Gaze.
Medicinski izvor rekao je za Anadolu da je sedam Palestinaca ubijeno, a više povrijeđeno kada su izraelski borbeni avioni pogodili porodičnu kuću u naselju Sabra u gradu Gazi.
U istom naselju, izraelska vojska je ubila još troje Palestinaca i ranila više osoba u napadu dronom usmjerenom na okupljanje civila.
Još sedam osoba je ubijeno, a nekoliko drugih povrijeđeno u napadima usmjerenim na naselje Al-Saftawi na sjeveru grada Gaze. Još jedan Palestinac je izgubio život u izraelskom napadu u centru grada, dok je dijete ubijeno u napadu helikoptera na stan u istom području. Nekoliko osoba je također povrijeđeno u napadu dronom zapadno od grada.
Tri Palestinca su također ubijena, a nekoliko povrijeđeno u zračnom napadu usmjerenom na okupljanje civila u centru grada Gaze.
Još jedan Palestinac je ubijen kada je pogođena kuća u području Al-Zarqa u naselju Al-Tuffah u gradu Gazi.
Otac i njegova kćerka također su ubijeni u napadu na njihov dom u izbjegličkom kampu Bureij u centralnoj Gazi.
Izraelske snage su ubile tri Palestinca koji su čekali pomoć, dva u području Kissufima istočno od Deir al-Balaha u centralnoj Gazi i jednog u blizini područja Zikima, sjeverozapadno od Gaze.
Izraelska vojska nastavila je s rušenjem kuća pomoću mina-zamki u sjevernom Pojasu Gaze, uključujući područje Jabalia al-Nazla i grad Gazu, kao dio šire operacije pokrenute 11. augusta u okviru plana okupacije.
U centralnoj Gazi, izraelska vojska ciljala je šator u kojem su bile smještene raseljene porodice, ubivši dva civila u izbjegličkom kampu Nuseirat.
Najmanje 13 ljudi je ubijeno kada su izraelske snage granatirale civile koji su čekali pomoć u centralnom i južnom Pojasu Gaze.
Majka i njeno malo dijete izgubili su živote nakon što je izraelska vojska pogodila skladište u kojem su bile smještene raseljene osobe u Deir al-Balahu, u centralnoj Gazi.
Izraelska vojska granatirala je kuću u izbjegličkom kampu Bureij, što je rezultiralo smrću jednog Palestinca i ranjavanjem drugih, dok su mnogi ljudi, uključujući žene i djecu, ostali zarobljeni pod ruševinama.
U južnoj Gazi, šest Palestinaca, uključujući par i troje njihove djece, ubijeno je u izraelskom napadu na njihov šator u Khan Younisu. Izraelska vojska je također granatirala okolinu zatvora Asdaa u istom gradu, bez izvještaja o stradalima.
Izrael je od oktobra 2023. ubio skoro 63.000 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.