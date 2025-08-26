Najmanje 52 Palestinaca je ubijeno, a desetine povrijeđene u današnjim izraelskim napadima na kuće i šatore u kojima su smješteni raseljeni Palestinci u Pojasu Gaze.

Medicinski izvor rekao je za Anadolu da je sedam Palestinaca ubijeno, a više povrijeđeno kada su izraelski borbeni avioni pogodili porodičnu kuću u naselju Sabra u gradu Gazi.

U istom naselju, izraelska vojska je ubila još troje Palestinaca i ranila više osoba u napadu dronom usmjerenom na okupljanje civila.

Još sedam osoba je ubijeno, a nekoliko drugih povrijeđeno u napadima usmjerenim na naselje Al-Saftawi na sjeveru grada Gaze. Još jedan Palestinac je izgubio život u izraelskom napadu u centru grada, dok je dijete ubijeno u napadu helikoptera na stan u istom području. Nekoliko osoba je također povrijeđeno u napadu dronom zapadno od grada.

Tri Palestinca su također ubijena, a nekoliko povrijeđeno u zračnom napadu usmjerenom na okupljanje civila u centru grada Gaze.

Još jedan Palestinac je ubijen kada je pogođena kuća u području Al-Zarqa u naselju Al-Tuffah u gradu Gazi.

Otac i njegova kćerka također su ubijeni u napadu na njihov dom u izbjegličkom kampu Bureij u centralnoj Gazi.

Izraelske snage su ubile tri Palestinca koji su čekali pomoć, dva u području Kissufima istočno od Deir al-Balaha u centralnoj Gazi i jednog u blizini područja Zikima, sjeverozapadno od Gaze.

Izraelska vojska nastavila je s rušenjem kuća pomoću mina-zamki u sjevernom Pojasu Gaze, uključujući područje Jabalia al-Nazla i grad Gazu, kao dio šire operacije pokrenute 11. augusta u okviru plana okupacije.