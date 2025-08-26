RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
Djeca među 32 ubijenih u novim izraelskim napadima u Pojasu Gaze
Izraelska vojska je gađala palestinske domove, šatore za raseljene i osobe koje su tražile pomoć.
Još devet osoba je ubijeno kada su izraelske snage granatirale civile koji su čekali pomoć u centralnoj i južnoj Gazi. / AP
26 August 2025

Najmanje 32 Palestinca su ubijena, a desetine ranjene u izraelskim napadima na kuće i šatore u kojima su bili raseljeni u Pojasu Gaze u utorak, saopćili su ljekari.

Izvori iz zdravstvenih ustanova rekli su Anadolu da je sedam Palestinaca ubijeno, a drugi ranjeni kada su izraelski borbeni avioni pogodili porodičnu kuću u četvrti Sabra u Gazi.

Četiri osobe su ubijene, a više ranjeno u napadima na četvrt Al-Saftawi u sjevernom dijelu Gaze, dok je jedan Palestinac poginuo u izraelskom napadu u centru grada. Više osoba je ranjeno u udaru dronom zapadno od grada.

Izraelska vojska nastavila je rušenje kuća pomoću mina u sjevernom dijelu Gaze, uključujući područje Jabalia al-Nazla i južnu Gazu, kao dio šire operacije pokrenute 11. augusta u sklopu okupacionog plana.

U centralnoj Gazi izraelska vojska pogodila je šator u kojem su bile raseljene porodice, ubivši dvoje civila u izbjegličkom kampu Nuseirat.

Još devet osoba je ubijeno kada su izraelske snage granatirale civile koji su čekali pomoć u centralnoj i južnoj Gazi.

Majka i njeno malo dijete poginuli su nakon što je izraelska vojska pogodila skladište u kojem su boravili raseljeni u Deir al-Balah, centralna Gaza.

Preporučeno

Izraelska vojska je pogodila i kuću u izbjegličkom kampu Bureij, pri čemu je poginuo jedan Palestinac, a drugi ranjeni, dok mnogi, uključujući žene i djecu, ostaju zarobljeni pod ruševinama.

U južnoj Gazi šest Palestinaca, uključujući par i njihovo troje djece, poginulo je u izraelskom napadu na njihov šator u sjeverozapadnom Khan Younisu.

Izraelska vojska je granatirala i područje oko zatvora Asdaa u istom gradu, bez izvještaja o povrijeđenima.

Izrael je od oktobra 2023. ubio gotovo 63.000 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je razorila enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se takođe suočava sa slučajem genocida pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

