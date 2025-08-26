Najmanje 24 Palestinca ranjena su u izraelskoj vojnoj raciji na Zapadnoj obali u utorak, dok Tel Aviv nastavlja eskalaciju na okupiranoj teritoriji, saopćili su medicinari.

Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca (PRCS) navelo je da su među ranjenima i 12-godišnje dijete te stariji Palestinac tokom racije u centralnom gradu Ramallahu.

Organizacija je saopćila da su izraelske snage otvorile vatru na njihove medicinare dok su pokušavali evakuirati ranjene od izraelske vojne paljbe.

Prema riječima svjedoka, tokom racije izbili su sukobi između ljutitih palestinskih mještana i izraelskih snaga.

Najmanje tri građanina pritvorila je izraelska vojska nakon sukoba, dodali su.