U izraelskoj raciji na okupiranoj Zapadnoj obali ranjena 24 Palestinca
Palestinski podaci pokazuju da je 47.000 ljudi raseljeno, a stotine kuća i infrastruktura su uništeni tokom 200 dana izraelskih napada na sjevernu Zapadnu obalu od januara.
Najmanje 24 Palestinca ranjena su u izraelskoj vojnoj raciji na okupiranoj Zapadnoj obali u utorak. / AA
26 August 2025

Najmanje 24 Palestinca ranjena su u izraelskoj vojnoj raciji na Zapadnoj obali u utorak, dok Tel Aviv nastavlja eskalaciju na okupiranoj teritoriji, saopćili su medicinari.

Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca (PRCS) navelo je da su među ranjenima i 12-godišnje dijete te stariji Palestinac tokom racije u centralnom gradu Ramallahu.

Organizacija je saopćila da su izraelske snage otvorile vatru na njihove medicinare dok su pokušavali evakuirati ranjene od izraelske vojne paljbe.

Prema riječima svjedoka, tokom racije izbili su sukobi između ljutitih palestinskih mještana i izraelskih snaga.

Najmanje tri građanina pritvorila je izraelska vojska nakon sukoba, dodali su.

Izraelske snage upale su i u grad Hebron na jugu okupirane Zapadne obale, gdje su uhapsile jednog Palestinca iz unutrašnjosti banke.

Izraelska vojska intenzivirala je svoje operacije na okupiranoj Zapadnoj obali od januara, ubivši najmanje 58 Palestinaca i ranivši na stotine drugih, prema podacima Ministarstva zdravstva.

Palestinski podaci pokazuju da je 47.000 ljudi raseljeno, a stotine kuća i infrastruktura su uništeni tokom 200 dana izraelskih napada na sjevernu Zapadnu obalu od januara.

Od početka izraelskog genocidnog rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine, izraelske snage i ilegalni doseljenici ubili su najmanje 1.015 Palestinaca i ranili više od 7.000 na okupiranoj Zapadnoj obali, prema podacima palestinskog Ministarstva zdravstva.

U historijskom mišljenju prošlog jula, Međunarodni sud pravde proglasio je izraelsku okupaciju palestinskih teritorija nezakonitom. Sud je zahtijevao evakuaciju svih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu.

