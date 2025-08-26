Izraelsko odobrenje kontroverznog i dugo odgađanog plana ilegalnog naseljavanja izazvalo je uzbunu među Palestincima i međunarodnim posmatračima, koji upozoravaju da bi to efektivno moglo označiti kraj svake šanse za cjelovitu palestinsku državu.

Zamišljen prije više od dvije decenije, plan – poznat kao East1 ili E1 – predviđa izgradnju na otprilike 12 kvadratnih kilometara istočno od Jerusalema, povezujući grad s ilegalnim naseljem Ma'ale Adumim.

Dok izraelski lideri opisuju ovaj projekat kao dio "Velikog Jerusalema", kritičari upozoravaju da bi projekat podijelio okupiranu Zapadnu obalu na dva dijela, izolovao Istočni Jerusalem i prisilno raselio hiljade Palestinaca.

Palestinska komisija za kolonizaciju i otpor zidu (CWRC) vidi plan koji je odobrila krajnje desničarska vlada izraelskog premijera Benjamina Netanyahua kao prekretnicu koja bi mogla uništiti svako održivo rješenje o dvije države.

Prema CWRC-u, projekat E1 je prvi put odobren 1999. godine pod planom broj 4/420, obuhvatajući ogromne površine zemlje koje je Izrael kasnije pripojio Ma'ale Adumimu.

Godine 2012. Izrael je ratifikovao detaljne podjele koje su išle daleko dalje od stanovanja: industrijske zone, policijsko sjedište, turističke parkove i odlagališta otpada prenamijenjena u rekreacijska područja. Projekat bi odvojio istočni bok Jerusalema od susjednih gradova kao što su Abu Dis, al-Eizariya i Anata, dok bi fizički podijelio okupiranu Zapadnu obalu na sjever i jug.

Komisija smatra da je plan dio šire strategije proširenja općinskih granica Jerusalema sa 126 kvadratnih kilometara (skoro 49 kvadratnih milja) na više od 600 kvadratnih kilometara (preko 231 kvadratne milje) - gutajući Ma'ale Adumim, Givat Ze'ev i Gush Etzion u ono što izraelski zvaničnici nazivaju "Veliki Jerusalem".

CWRC upozorava da bi to samo Jerusalem pretvorilo u skoro 12 posto Zapadne obale i izbrisalo njeno palestinsko urbano tkivo. Jedna od najtežih posljedica, naglašava se, bilo bi prisilno raseljavanje 46 beduinskih zajednica u dolini Jordana i na istočnim padinama, uključujući Khan al-Ahmar i Jabal al-Baba.

Neke porodice su već iseljene od oktobra 2023. godine, a vlasti nude "alternative" u Al-Eizariji i Jerichu - opcije kojima se lokalno stanovništvo do sada opiralo.

Izrael će "zatrpati mogućnost palestinske države"

Za Palestince, E1 nije apstraktna politika, već egzistencijalna prijetnja.

„Ovo su istočna vrata Jerusalema“, rekao je za Anadolu Fakhri Abu Diab, istraživač jerusalimskih pitanja, dodajući da kontrola ovog područja omogućava Izraelu „da jednom zauvijek zakopa mogućnost palestinske države s istočnim Jerusalemom kao glavnim gradom“.

Napomenuo je da bi plan proširio granice Jerusalema pet puta, apsorbirajući Ma'ale Adumim i okolne blokove u područje koje bi samo po sebi bilo jednako 12 posto Zapadne obale. Projekt će raseliti oko 7.000 beduina i stotine porodica u Jabal al-Babi, rekao je: „Govorimo o 73.000 dunuma (preko 28 kvadratnih milja) konfiskovanih.

„Osim brojki, radi se o uništavanju sredstava za život. Ovo zemljište je vodonosnik vitalan za palestinsku poljoprivredu, a beduinske zajednice ovdje osiguravaju neke od najviših nivoa stočarske proizvodnje na Zapadnoj obali. Uzimanjem ovog zemljišta, Izrael ljudima oduzima vodu, pašnjake, hranu i na kraju sam život.“

Abu Diab je tvrdio da je E1 također demografsko oružje: „Izrael već dugo pokušava smanjiti palestinski udio u stanovništvu Jerusalema. Ako nas ne može istjerati rušenjem kuća i oduzimanjem identiteta, povećava broj doseljenika aneksijom Ma'ale Adumima i okolnih blokova. Na taj način Palestinci postaju manjina u vlastitom gradu.“