Izraelsko odobrenje kontroverznog i dugo odgađanog plana ilegalnog naseljavanja izazvalo je uzbunu među Palestincima i međunarodnim posmatračima, koji upozoravaju da bi to efektivno moglo označiti kraj svake šanse za cjelovitu palestinsku državu.
Zamišljen prije više od dvije decenije, plan – poznat kao East1 ili E1 – predviđa izgradnju na otprilike 12 kvadratnih kilometara istočno od Jerusalema, povezujući grad s ilegalnim naseljem Ma'ale Adumim.
Dok izraelski lideri opisuju ovaj projekat kao dio "Velikog Jerusalema", kritičari upozoravaju da bi projekat podijelio okupiranu Zapadnu obalu na dva dijela, izolovao Istočni Jerusalem i prisilno raselio hiljade Palestinaca.
Palestinska komisija za kolonizaciju i otpor zidu (CWRC) vidi plan koji je odobrila krajnje desničarska vlada izraelskog premijera Benjamina Netanyahua kao prekretnicu koja bi mogla uništiti svako održivo rješenje o dvije države.
Prema CWRC-u, projekat E1 je prvi put odobren 1999. godine pod planom broj 4/420, obuhvatajući ogromne površine zemlje koje je Izrael kasnije pripojio Ma'ale Adumimu.
Godine 2012. Izrael je ratifikovao detaljne podjele koje su išle daleko dalje od stanovanja: industrijske zone, policijsko sjedište, turističke parkove i odlagališta otpada prenamijenjena u rekreacijska područja. Projekat bi odvojio istočni bok Jerusalema od susjednih gradova kao što su Abu Dis, al-Eizariya i Anata, dok bi fizički podijelio okupiranu Zapadnu obalu na sjever i jug.
Komisija smatra da je plan dio šire strategije proširenja općinskih granica Jerusalema sa 126 kvadratnih kilometara (skoro 49 kvadratnih milja) na više od 600 kvadratnih kilometara (preko 231 kvadratne milje) - gutajući Ma'ale Adumim, Givat Ze'ev i Gush Etzion u ono što izraelski zvaničnici nazivaju "Veliki Jerusalem".
CWRC upozorava da bi to samo Jerusalem pretvorilo u skoro 12 posto Zapadne obale i izbrisalo njeno palestinsko urbano tkivo. Jedna od najtežih posljedica, naglašava se, bilo bi prisilno raseljavanje 46 beduinskih zajednica u dolini Jordana i na istočnim padinama, uključujući Khan al-Ahmar i Jabal al-Baba.
Neke porodice su već iseljene od oktobra 2023. godine, a vlasti nude "alternative" u Al-Eizariji i Jerichu - opcije kojima se lokalno stanovništvo do sada opiralo.
Izrael će "zatrpati mogućnost palestinske države"
Za Palestince, E1 nije apstraktna politika, već egzistencijalna prijetnja.
„Ovo su istočna vrata Jerusalema“, rekao je za Anadolu Fakhri Abu Diab, istraživač jerusalimskih pitanja, dodajući da kontrola ovog područja omogućava Izraelu „da jednom zauvijek zakopa mogućnost palestinske države s istočnim Jerusalemom kao glavnim gradom“.
Napomenuo je da bi plan proširio granice Jerusalema pet puta, apsorbirajući Ma'ale Adumim i okolne blokove u područje koje bi samo po sebi bilo jednako 12 posto Zapadne obale. Projekt će raseliti oko 7.000 beduina i stotine porodica u Jabal al-Babi, rekao je: „Govorimo o 73.000 dunuma (preko 28 kvadratnih milja) konfiskovanih.
„Osim brojki, radi se o uništavanju sredstava za život. Ovo zemljište je vodonosnik vitalan za palestinsku poljoprivredu, a beduinske zajednice ovdje osiguravaju neke od najviših nivoa stočarske proizvodnje na Zapadnoj obali. Uzimanjem ovog zemljišta, Izrael ljudima oduzima vodu, pašnjake, hranu i na kraju sam život.“
Abu Diab je tvrdio da je E1 također demografsko oružje: „Izrael već dugo pokušava smanjiti palestinski udio u stanovništvu Jerusalema. Ako nas ne može istjerati rušenjem kuća i oduzimanjem identiteta, povećava broj doseljenika aneksijom Ma'ale Adumima i okolnih blokova. Na taj način Palestinci postaju manjina u vlastitom gradu.“
Blokiranje karte Palestine
Yonatan Mizrachi, koji vodi Settlement Watch u izraelskoj zagovaračkoj grupi Peace Now, ponovio je iste strahove.
„Središte Palestine je između Betlehema i Ramale... s važnim selima poput Azarije i Hizme“, rekao je.
Upozorio je da je zemljište na kojem Izrael želi graditi ključno za palestinski urbani rast. „U svakom budućem političkom rješenju, kada bude palestinska država, rezervno zemljište na kojem Palestinci moraju graditi zapravo je u području gdje se nalazi E1. „Ovo je rezervna zemlja za Palestince“, rekao je.
„Ako Izrael gradi u ovom području, na mnogo načina blokira svako potencijalno širenje... To također stvara problem palestinske države s kontinuitetom... To je vrlo opasan korak ka sprečavanju palestinske države i, možda još važnije, ka sprečavanju mira.“
Mizrachi je upozorio da će se beduinske porodice istočno od Jerusalema suočiti s neposrednim posljedicama. „Oni će biti... odsječeni od ostatka Zapadne obale“, rekao je. „Nažalost, bit će im vrlo teško da nastave živjeti tamo gdje jesu. Beduinska zajednica je pod direktnom prijetnjom protjerivanja ili prisilnog preseljenja.“
Međunarodne crvene linije se narušavaju
O tome zašto izraelska vlada sada oživljava E1, Mizrachi je ukazao na šutnju Washingtona i globalnu distrakciju.
Decenijama se E1 smatrao diplomatskom crvenom linijom. Američki predsjednici, od Georgea W. Busha do Baracka Obame, upozoravali su da će to uništiti mirovne pregovore. 2012. godine, nakon što je Generalna skupština UN-a glasala za dodjeljivanje Palestini statusa posmatrača koji nije članica, Izrael je nakratko pokušao da krene naprijed sa E1, ali ga je zaustavila američka intervencija.
Izraelska desnica je godinama insistirala na ovome, a sada, bez pritiska SAD-a i toliko drugih kriza, vlada smatra da može lakše napredovati, rekao je zvaničnik organizacije Peace Now.
„Razlog zašto Izrael sada napreduje sa E1 je taj što Amerikanci nemaju pritisak na Izrael, ne kao prije“, objasnio je. „Govorimo o vrlo desničarskoj vladi, i ovo je njihova politika i oni će učiniti sve što mogu da unaprijede ovu politiku.“
Ipak, tvrdio je Mizrachi, posljednja riječ je na SAD-u.
„Ako Amerikanci izvrše pritisak, projekat se može odgoditi. Ako Amerikanci ne izvrše pritisak, projekat će se vjerovatno nastaviti“, rekao je.
Abu Diab je također upozorio da je šutnja međunarodne zajednice ohrabrila Izrael.
„Izrael vjeruje u zakon sile, a ne u snagu zakona“, rekao je i dodao: „Oni znaju da međunarodne reakcije neće ići dalje od izjava, i to ih ohrabruje da djeluju sada.“