REGIJA
1 minuta čitanja
Hrvatska: Požar na Šolti pod nadzorom, izgorjelo 6 hektara borove šume
Požar koji je buknuo ponedjeljak popodne kod Stomorske na otoku Šolti, još nije lokaliziran, ali je stavljen pod kontrolu vatrogasaca, doznaje se u utorak u Županijskom vatrogasno-operativnom centru Split (ŽVOC).
Hrvatska: Požar na Šolti pod nadzorom, izgorjelo 6 hektara borove šume
U gašenju požara su sudjelovali kanaderi i air traktor. Ukupno tri kanadera koji nisu u isto vrijeme gasili već su se izmjenjivali, dodaju iz ŽVOC-a. / AP
26 August 2025

Vatra je planula nešto poslije 15 sati u Gornjoj Krušici kod Stomorske, a izgorjelo je šest hektara borove šume i niskog raslinja.

Na teren su poslani svi otočki vatrogasci, a u jednom momentu bilo 40-tak s deset vatrogasnih vozila te kanader i air tractor. Tijekom kasnog popodneva na Šoltu je poslano i 18 vatrogasaca sa četiri vozila iz Splita i Omiša.

Preporučeno

"Trenutno je situacija na terenu pod kontrolom i stanje se još uvijek sanira. Na požarištu su četiri vozila i deset vatrogasaca iz DVD- a Šolta. Požar još nije proglašen lokaliziranim, ali je stanje stabilno i uskoro očekujemo da će zapovjednik proglasiti lokalizaciju požara. Za sada ne prijeti nikakva opasnost. U požaru nije bilo oštećenja kuća i drugih objekata", rekao je dežurni u splitskom Županijskom vatrogasno-operativnom centru.

U gašenju požara su sudjelovali kanaderi i air traktor. Ukupno tri kanadera koji nisu u isto vrijeme gasili već su se izmjenjivali, dodaju iz ŽVOC-a.

IZVOR:HINA
Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us