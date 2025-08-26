Vatra je planula nešto poslije 15 sati u Gornjoj Krušici kod Stomorske, a izgorjelo je šest hektara borove šume i niskog raslinja.

Na teren su poslani svi otočki vatrogasci, a u jednom momentu bilo 40-tak s deset vatrogasnih vozila te kanader i air tractor. Tijekom kasnog popodneva na Šoltu je poslano i 18 vatrogasaca sa četiri vozila iz Splita i Omiša.