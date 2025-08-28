REGIJA
1 minuta čitanja
Dodik kaže da će SNSD bojkotovati prijevremene izbore u RS-u
Vjerujem da će isto učiniti i naši koalicioni partneri, kazao Milorad Dodik.
On je odluku CIK-a ocijenio "političkim manevrom usmjerenim protiv srpskog naroda". / AP
28 August 2025

Milorad Dodik izjavio je u četvrtak da će njegova stranka, Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), bojkotovati prijevremene izbore za predsjednika entiteta Republika Srpska, odbacujući odluku Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine.

"SNSD poštuje zaključke Narodne skupštine Republike Srpske i neće učestvovati na izborima koje je raspisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Vjerujem da će isto učiniti i naši koalicioni partneri", rekao je Dodik.

On je odluku CIK-a ocijenio "političkim manevrom usmjerenim protiv srpskog naroda".

"Odluka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske je najnoviji trik političkog Sarajeva protiv srpskog naroda", ustvrdio je Dodik.

CIK je u četvrtak odlučio da će prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske biti održani 23. novembra, nakon što je mandat Milorada Dodika poništen zbog njegove pravosnažne sudske presude.

Prema odluci, za predsjednika RS-a će se moći kandidovati samo kandidati srpske nacionalnosti. Mandat predsjednika izabranog na prijevremenim izborima trajaće do općih izbora 2026, kad će, uz ostale, biti biran i predsjednik RS-a na novi četverogodišnji mandat.

Organizacija prijevremenih izbora koštaće Bosnu i Hercegovinu oko 3,3 miliona eura.

