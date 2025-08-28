Milorad Dodik izjavio je u četvrtak da će njegova stranka, Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), bojkotovati prijevremene izbore za predsjednika entiteta Republika Srpska, odbacujući odluku Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine.

"SNSD poštuje zaključke Narodne skupštine Republike Srpske i neće učestvovati na izborima koje je raspisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Vjerujem da će isto učiniti i naši koalicioni partneri", rekao je Dodik.

On je odluku CIK-a ocijenio "političkim manevrom usmjerenim protiv srpskog naroda".

"Odluka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske je najnoviji trik političkog Sarajeva protiv srpskog naroda", ustvrdio je Dodik.