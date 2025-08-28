Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u četvrtak je raspisala prijevremene izbore za predsjednika bh. entiteta Republika Srpska za 23. novembar, planirana sredstva iznose 6,4 miliona KM, a na biračkom spisku će biti 1.266.422 birača, potvrdila je predsjednica CIK-a Irena Hadžiabdić na konferenciji za medije u Sarajevu.

Hadžiabdić je rekla kako je iznos sredstava baziran u odnosu na ranije izbore te da nadležne institucije sredstva za provedbu izbora moraju osigurati najkasnije u rodu od 15 dana od današnjeg dana.

"Sve planirane postupke javnih nabavke možemo u Centralnoj izbornoj komisiji pokrenuti tek kada ova sredstva za provedbu izbora budu osigurane. Pored ostalog, mi ćemo provesti postupke javne nabavke za transport izbornog materijala, za poštansku dostavu materijala u inostranstvo, za štampanje i pakovanje glasačkih listića i za štampanje izbornog materijala", rekla je Hadžiabdić.

Istakla je da je danas usvojeno uputstvo o procedurama za provođenje prijevremenih izbora za predsjednika RS-a u kojem je detaljno utvrđen način podnošenja prijava i ovjera političkih subjekata i kandidata, postupak imenovanja predsjednika, zamjenika i članova biračkih odbora, zatim upis birača u centralni birački spisak i samo provođenje izbora.

"Stranke, nezavisni kandidati i koalicije koji su bili ovjereni za predsjednika i potpredsjednika RS-a na općim izborima 2022. godine, neće imati obavezu prikupljanja potpisa i plaćanja taksi. Njihova obaveza će biti jedino da podnesu obrazac prijave i uz njega dostave novi poseban račun za finansiranje kampanje. Politički subjekti koji nisu učestvovali na općim izborima 2022. uz prijavu će podnijeti svu neophodnu dokumentaciju, uključujući i 3.000 potpisa podrške birača koji su upisani u centralni birački spisak, a i dokaz o uplati taksi koja će za političke stranke iznositi 18.000 KM, a za nezavisne kandidate 9.000 KM", rekla je Hadžiabdić.

Dodala je da će izborna kampanja na prijevremenim izborima trajati 15 dana.

"Birači će svoje biračko pravo moći ostvariti na redovnim biračkim mjestima, ali i na biračkim mjestima za glasanje u odsustvu. Birači van BiH, koji su bili upisani u centralni birački spisak za glasanje van zemlje na lokalnim izborima 2024. godine nisu u obavezi da podnose nove prijave, nego će na svoje adrese u inostranstvo dobiti glasački listić. Govorimo o oko 19.000 birača", rekla je Hadžiabdić.

Podsjetila je da CIK imenuje predsjednike i zamjenike biračkih odbora i u tom smislu svi koji su bili angažovani kao predsjednici, odnosno zamjenici na lokalnim izborima 2024. godine će biti ponovo imenovani, osim onih za koje su utvrđene nepravilnosti na biračkim mjestima na kojima su radili.

"Pozivamo izbornu administraciju, prije svega općinske i gradske izborne komisije da profesionalno, nezavisno i nepristrasno u skladu sa zakonskim odredbama izvršavaju sve zadatke i instrukcije CIK-a", rekla je predsjednica CIK-a.