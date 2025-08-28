REGIJA
Đurić: Srbija neće slušati savete o demokratiji od onih koji bi da je oslabe
Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je, povodom optužbi protiv Srbije o pitanjima u vezi s medijima, da država neće slušati predavanja o demokratiji od onih koji, kako je naveo, recikliraju glasine i korporativna rivalstva kao "istinu".
28 August 2025

"Naša štampa je često, uz neke izuzetke, gotovo uvek veoma kritična, raznolika i glasna – svako ko provede jedan dan u Beogradu može da vidi širok spektar kritičkih medija koji rade bez ograničenja", istakao je Đurić na društvenoj mreži "X".

Međutim, dodao je, ono što nije slobodno jeste koordinisani pokušaj da se medijski narativi protiv Srbije pretvore u oružje, da se potkopaju njene institucije i da se diskredituje njeno rukovodstvo u političke svrhe.

"Ove kampanje blaćenja, često maskirane kao 'briga za demokratiju', zapravo su napori da se oslabi stabilnost Srbije i jednostavno su osvajanje moći", smatra ministar spoljnih poslova Srbije.

Naglasio je da će Srbija nastaviti da štiti slobodu izražavanja i bezbednost novinara, odbacujući manipulacije i laži.

"Srbija ostaje posvećena svom evropskom putu, na osnovu pravičnosti, poštovanja i istine – ne na osnovu orkestriranih dezinformacija", poručio je Đurić.

IZVOR:Tanjug
