"Naša štampa je često, uz neke izuzetke, gotovo uvek veoma kritična, raznolika i glasna – svako ko provede jedan dan u Beogradu može da vidi širok spektar kritičkih medija koji rade bez ograničenja", istakao je Đurić na društvenoj mreži "X".

Međutim, dodao je, ono što nije slobodno jeste koordinisani pokušaj da se medijski narativi protiv Srbije pretvore u oružje, da se potkopaju njene institucije i da se diskredituje njeno rukovodstvo u političke svrhe.

"Ove kampanje blaćenja, često maskirane kao 'briga za demokratiju', zapravo su napori da se oslabi stabilnost Srbije i jednostavno su osvajanje moći", smatra ministar spoljnih poslova Srbije.