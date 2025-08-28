REGIJA
Hrvatski novinari u šetnji solidarnosti s novinarima i civilima u Gazi
Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske su organizirali prosvjednu šetnju solidarnosti s novinarima i civilima u Gazi ponovivši zahtjev hrvatskoj Vladi da se jasno odredi prema genocidu u Gazi.
Sindikat novinara Hrvatske i Hrvatsko novinarsko društvo nekoliko dana prije prosvjeda uputili su i otvoreno pismo premijeru. / HINA
28 August 2025

"Prosvjednim skupom 'Zaustavite ubijanje novinara! Zaustavite genocid!' želimo poslati jednostavnu poruku – prestanite ubijati naše kolege, civile i djecu", istaknuli su predstavnici novinarskih organizacija ispred zagrebačkog Novinarskog doma od kuda je krenula povorka do Ministarstva vanjskih poslova na Zrinjevcu gdje se održao prosvjedni skup.

Predsjednica Europske federacije novinara (EFJ) i Sindikata novinara Hrvatske Maja Sever istaknula je da je, prema podacima Međunarodne federacije novinara, od početka rata u Gazi ubijeno najmanje 219 novinara i medijskih radnika ocijenivši to najsmrtonosnijim razdobljem za novinarsku profesiju.

''Radi se o namjernom uništenju svjedoka, o pokušaju da se svijet ostavi slijepim i gluhim na patnju palestinskog naroda. Europska federacija novinara, sindikati i novinarske organizacije u 23 zemlje već su poslali pisma svojim vladama. Poruke su jedinstvene – vrijeme je za konkretne akcije. Vrijeme za isprazne izjave i upozorenja je prošlo'', kazala je Sever. Dodala je i da su Europska unija i hrvatska Vlada "već odavno morale reagirati", a sada hitno moraju osigurati trajni mir, dostavu humanitarne pomoći stanovnicima Gaze zaključivši i da se mora suspendirati Sporazum o pridruživanju između EU i Izraela. 

Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva (HND) Hrvoje Zovko kazao je da je namjera prosvjednog skupa da se još jednom zatraži prekid ubijanja novinara, civila i djece u Gazi, prekid prisilnog izgladnjivanja stanovništva te omogućavanje slobodnog pristupa humanitarnoj pomoći i međunarodnim novinarima. 

"Još jednom upućujemo poziv hrvatskoj Vladi da bude na pravoj strani povijesti, da uzme jasniju i odlučniju politiku kada je riječ o situaciji u Gazi. Od vas još jednom tražimo – nemojte okretati leđa stanovnicima Gaze. Budimo na pravoj strani povijesti", poručio je Zovko.

Na prosvjednom skupu govorili su još i književnica i pjesnikinja Monika Herceg, profesorica Dina Vozab ispred Inicijative za akademiju solidarnosti i epistemičke pravde, Nina Čolović ispred Inicijative za slobodnu Palestinu te Emil Čančar iz Sindikata novinara Hrvatske.

Prosvjednici kojih je bilo više stotina u povorci su nosili i crteže u Pojasu Gaze ubijenih kolegica i kolega novinara, autorske radove hrvatskih umjetnika koji su, kako su istaknuli, dali ljudsko lice statistici i brojkama o ubijenima te ih položili ispred zgrade Ministarstva vanjskih poslova.

Sindikat novinara Hrvatske i Hrvatsko novinarsko društvo nekoliko dana prije prosvjeda uputili su i otvoreno pismo premijeru, ministrima i saborskim zastupnicima ističući da ''Hrvatska mora stati na stranu istine, ljudskosti i međunarodnog prava''.

U otvorenom pismu tražili su da se hrvatska Vlada jasno definira prema genocidu u Gazi, da se prestane skrivati iza neutralnih formulacija i izbjegavati konkretne stavove te da podrži suspenziju Sporazuma o pridruživanju EU-a i Izraela, zatraži hitnu evakuaciju onih koji su u životnoj opasnosti i pridruži se pozivima na međunarodnu istragu sustavnog izgladnjivanja kao ratnog zločina. 


