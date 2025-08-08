POLITIKA
1 minuta čitanja
Trump pisao Bećiroviću: Radujem se nastavku našeg zajedničkog djelovanja
"Zajedno, kada podržavamo suverenitet, prosperitet i mir kroz snagu, ne postoje granice onome što možemo postići. Radujem se nastavku našeg zajedničkog djelovanja u izgradnji sigurnije, snažnije i uspješnije budućnosti", piše u pismu Trumpa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uputio je pismo članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisu Bećiroviću. / AP
10 sati prošlost

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uputio je pismo članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisu Bećiroviću povodom obilježavanja 249. godišnjice nezavisnosti SAD-a, zahvalivši na upućenoj čestitki i istakavši važnost zajedničkih vrijednosti i partnerstva.

„Zahvaljujem Vam na Vašoj poruci u čast 249. godišnjice proglašenja nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. 4. juli je proslava veličanstvenog osnivanja Sjedinjenih Američkih Država, nacije utemeljene na slobodi, duhu pionirstva i nepokolebljivoj volji njenog naroda. Na ovaj dan odajemo počast vrijednostima koje su učinile Ameriku velikom i ponosni smo što stojimo uz prijatelje koji poštuju te ideale", navedeno je u pismu, te dodano:

"Vaša poruka je duboko cijenjena. Zajedno, kada podržavamo suverenitet, prosperitet i mir kroz snagu, ne postoje granice onome što možemo postići. Radujem se nastavku našeg zajedničkog djelovanja u izgradnji sigurnije, snažnije i uspješnije budućnosti.“

Američki predsjednik je u svom obraćanju posebno naglasio važnost zajedničkog djelovanja u promoviranju suvereniteta, mira i prosperiteta, te izrazio nadu u nastavak snažnih bilateralnih odnosa između dvije zemlje.


Istraži
