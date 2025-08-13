Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se u srijedu u Dohi, glavnom gradu Katara, sa svojim katarskim kolegom Mohammedom bin Abdulrahmanom Al Thanijem, objavili su turski diplomatski izvori.

Fidan je stigao u Dohu u dvodnevnu posjetu, rekli su izvori, dodajući da se očekuje da će se na njegovim sastancima razgovarati o rastućem strateškom partnerstvu zemalja u svim oblastima. Očekuje se i da će se razgovarati o novim putevima buduće saradnje.