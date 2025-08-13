POLITIKA
1 minuta čitanja
Turski ministar vanjskih poslova razgovarao s katarskim kolegom u Dohi
Očekuje se da će se na sastancima Hakana Fidana u Kataru razgovarati o rastućem strateškom partnerstvu zemalja.
Turski ministar vanjskih poslova razgovarao s katarskim kolegom u Dohi
Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se s katarskim premijerom i ministrom vanjskih poslova Mohammedom bin Abdulrahmanom Al Thanijem. / AA
13 August 2025

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se u srijedu u Dohi, glavnom gradu Katara, sa svojim katarskim kolegom Mohammedom bin Abdulrahmanom Al Thanijem, objavili su turski diplomatski izvori.

Fidan je stigao u Dohu u dvodnevnu posjetu, rekli su izvori, dodajući da se očekuje da će se na njegovim sastancima razgovarati o rastućem strateškom partnerstvu zemalja u svim oblastima. Očekuje se i da će se razgovarati o novim putevima buduće saradnje.

Preporučeno

Sastanci će poslužiti kao priprema za 11. sastanak Visokog strateškog komiteta zemalja, koji bi se trebao održati u Dohi ove godine pod kopredsjedavanjem turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i katarskog emira Sheikha Tamima bin Hamad Al Thanija, kao i za konsultacije o regionalnim pitanjima, posebno o Gazi i Siriji.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us