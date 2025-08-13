“Potrebno je postizanje pravednog i održivog mira u Ukrajini, koji ne smije poniziti žrtvu i nagraditi agresora”, poručio je u srijedu hrvatski premijer Andrej Plenković nakon video sastanka Koalicije voljnih uoči samita na Aljasci.
"Istaknuo sam da je nužno postići dogovor o prekidu vatre kao preduvjetu za početak ozbiljnog mirovnog procesa u kojem će sudjelovati Ukrajina", naveo je Plenković u objavi na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
"Naglasio sam važnost poštivanja međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta, davanja sigurnosnih jamstava i podrške Ukrajini te usvajanja daljnjih paketa sankcija. Potrebno je postizanje pravednog i održivog mira koji ne smije poniziti žrtvu i nagraditi agresora, jer agresija Rusije na Ukrajinu ima šire posljedice na europsku i svjetsku sigurnost", dodao je hrvatski premijer i ponovio podršku Zagreba Ukrajini.
Samit američkog predsjednika Donalda Trumpa i predsjednika Rusije Vladimira Putina biće održan u petak na Aljasci.