Plenković uoči samita Putina i Trumpa: Potreban pravedan mir koji ne smije nagraditi agresora
Hrvatski premijer ponovio je podršku svoje zemlje Ukrajini.
Hrvatski premijer ponovio je podršku svoje zemlje Ukrajini. / AA
13 August 2025

“Potrebno je postizanje pravednog i održivog mira u Ukrajini, koji ne smije poniziti žrtvu i nagraditi agresora”, poručio je u srijedu hrvatski premijer Andrej Plenković nakon video sastanka Koalicije voljnih uoči samita na Aljasci.

"Istaknuo sam da je nužno postići dogovor o prekidu vatre kao preduvjetu za početak ozbiljnog mirovnog procesa u kojem će sudjelovati Ukrajina", naveo je Plenković u objavi na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"Naglasio sam važnost poštivanja međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta, davanja sigurnosnih jamstava i podrške Ukrajini te usvajanja daljnjih paketa sankcija. Potrebno je postizanje pravednog i održivog mira koji ne smije poniziti žrtvu i nagraditi agresora, jer agresija Rusije na Ukrajinu ima šire posljedice na europsku i svjetsku sigurnost", dodao je hrvatski premijer i ponovio podršku Zagreba Ukrajini.

Samit američkog predsjednika Donalda Trumpa i predsjednika Rusije Vladimira Putina biće održan u petak na Aljasci.

