Ministri su potpisali memorandum o razumijevanju o zajedničkoj obuci i savjetovanju.
Guler i Abu Kasra također su potpisali memorandum o razumijevanju o zajedničkoj obuci i savjetovanju. / AA
13 August 2025

Turski ministar odbrane Yasar Guler sastao se u srijedu u Ankari s nekoliko sirijskih zvaničnika, saopćilo je Ministarstvo nacionalne odbrane u izjavi podijeljenoj na turskoj platformi društvenih medija Next Sosyal.

Guler je u sjedištu ministarstva ugostio sirijskog ministra odbrane Murhefa Abu Kasru, ministra vanjskih poslova Asaada al-Shaibanija i šefa obavještajne službe Husseina Al-Salamea, koji su boravili u službenoj posjeti Turkiye.

Razgovori su se fokusirali na bilateralna i regionalna pitanja odbrane i sigurnosti.

Guler i Abu Kasra također su potpisali memorandum o razumijevanju o zajedničkoj obuci i savjetovanju.

