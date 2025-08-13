Turski ministar odbrane Yasar Guler sastao se u srijedu u Ankari s nekoliko sirijskih zvaničnika, saopćilo je Ministarstvo nacionalne odbrane u izjavi podijeljenoj na turskoj platformi društvenih medija Next Sosyal.

Guler je u sjedištu ministarstva ugostio sirijskog ministra odbrane Murhefa Abu Kasru, ministra vanjskih poslova Asaada al-Shaibanija i šefa obavještajne službe Husseina Al-Salamea, koji su boravili u službenoj posjeti Turkiye.