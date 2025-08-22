RAT PROTIV GAZE
Najmanje 47 ubijenih, desetine povrijeđenih u novim izraelskim napadima u Pojasu Gaze
Izraelska vojska ciljala je školu pretvorenu u sklonište u gradu Gazi, ubivši 18 ljudi.
Izraelska vojska je ubila najmanje 47 ljudi od ranih jutarnjih sati u petak širom Pojasa Gaze. / AP
Izraelska vojska je ubila najmanje 47 ljudi od ranih jutarnjih sati u petak širom Pojasa Gaze, dok je palestinska beba umrla od gladi, prema riječima medicinara.

Medicinski izvori rekli su Anadolu da je 18 ljudi, uključujući žene i djecu, ubijeno, a desetine povrijeđeno kada je izraelska artiljerija granatirala školu u kojoj su bile smještene stotine raseljenih civila u naselju Sheikh Ridwan u gradu Gazi.

Pet članova jedne porodice, uključujući troje djece, ubijeno je u izraelskom napadu na šator za raseljene osobe u istom naselju.

Tijela četvorice Palestinaca pronađena su ispod ruševina kuće uništene u prethodnom izraelskom bombardiranju u naseljima Zeitoun i Sabra u gradu Gazi.

Još jedan Palestinac je ubijen u naselju Tuffah, dok je još jedna žena izgubila život u izraelskom napadu dronom u naselju Shujaiya.

Izraelska vojska gađala je stambenu zgradu u izbjegličkom kampu Shati, u zapadnom dijelu grada Gaze, ubivši palestinski par i njihove dvije kćerke.

Izraelski avioni su također pogodili grupu civila u naselju Sabra u gradu Gazi, što je rezultiralo smrću majke i sina, dok je u drugom napadu na kuću u istom području ubijeno i ranjeno nekoliko drugih.

Izraelska vojska izvršila je intenzivno bombardiranje u blizini medicinskog centra i džamije u naselju Sabra.

U centralnom Pojasu Gaze, dva Palestinca su ubijena, a petero je ranjeno kada su dva izraelska samoubilačka drona gađala stambeni objekat u izbjegličkom kampu Nuseirat.

Napad na civile koji traže pomoć

Izraelska vojska otvorila je vatru na civile koji su čekali dostavu pomoći u južnom Pojasu Gaze, ubivši tri osobe.

Pet osoba je ubijeno u izraelskom napadu na šator u blizini univerzitetske zgrade u Khan Younisu.

Izraelska vojska pogodila je postrojenje za desalinizaciju vode u gradu Asdaa u Khan Younisu, ubivši dvije osobe i ranivši druge među raseljenim civilima koji su čekali vodu.

Nekoliko Palestinaca je također povrijeđeno u izraelskom napadu koji je ciljao napuštenu kuću u izbjegličkom kampu Khan Younis.

Petomjesečna palestinska beba umrla je od gladi i pothranjenosti u medicinskom kompleksu Nasser u Khan Younisu, na jugu Pojasa Gaze, rekli su ljekari.

Prema riječima ljekara, glad i teška pothranjenost pogoršali su zdravlje bebe, koja je patila od urođenih bolesti, uključujući atrofiju, encefalitis (upalu mozga) i cerebralnu paralizu.

Ministarstvo zdravstva Gaze saopštilo je da je najmanje 271 osoba, uključujući 112 djece, umrla od gladi i pothranjenosti u Pojasu Gaze.

Agencija UN-a za palestinske izbjeglice saopštila je u petak da je glad u Gazi, koju je namjerno izazvala izraelska vlada, potvrđena, nakon što ju je formalno potvrdio i globalni sistem za praćenje gladi IPC, koji podržava UN.

Izrael je od oktobra 2023. ubio skoro 62.100 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je opustošila enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

