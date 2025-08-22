Izraelska vojska je ubila najmanje 47 ljudi od ranih jutarnjih sati u petak širom Pojasa Gaze, dok je palestinska beba umrla od gladi, prema riječima medicinara.

Medicinski izvori rekli su Anadolu da je 18 ljudi, uključujući žene i djecu, ubijeno, a desetine povrijeđeno kada je izraelska artiljerija granatirala školu u kojoj su bile smještene stotine raseljenih civila u naselju Sheikh Ridwan u gradu Gazi.

Pet članova jedne porodice, uključujući troje djece, ubijeno je u izraelskom napadu na šator za raseljene osobe u istom naselju.

Tijela četvorice Palestinaca pronađena su ispod ruševina kuće uništene u prethodnom izraelskom bombardiranju u naseljima Zeitoun i Sabra u gradu Gazi.

Još jedan Palestinac je ubijen u naselju Tuffah, dok je još jedna žena izgubila život u izraelskom napadu dronom u naselju Shujaiya.

Izraelska vojska gađala je stambenu zgradu u izbjegličkom kampu Shati, u zapadnom dijelu grada Gaze, ubivši palestinski par i njihove dvije kćerke.

Izraelski avioni su također pogodili grupu civila u naselju Sabra u gradu Gazi, što je rezultiralo smrću majke i sina, dok je u drugom napadu na kuću u istom području ubijeno i ranjeno nekoliko drugih.

Izraelska vojska izvršila je intenzivno bombardiranje u blizini medicinskog centra i džamije u naselju Sabra.

U centralnom Pojasu Gaze, dva Palestinca su ubijena, a petero je ranjeno kada su dva izraelska samoubilačka drona gađala stambeni objekat u izbjegličkom kampu Nuseirat.

Napad na civile koji traže pomoć

Izraelska vojska otvorila je vatru na civile koji su čekali dostavu pomoći u južnom Pojasu Gaze, ubivši tri osobe.