Britanski ministar vanjskih poslova u petak je osudio "potpuno užasavajuću" i "potpuno sprječivu" glad u Gazi, rekavši da je izraelsko odbijanje da dozvoli dovoljnu pomoć uzrokovalo ovu "katastrofu izazvanu ljudskim djelovanjem".

U izjavi, David Lammy ponovio je svoje kritike zbog humanitarne situacije u Gazi nakon što je izvještaj o Integriranoj klasifikaciji faza sigurnosti hrane (IPC), koji podržava UN, proglasio glad u pokrajini Gaza.

"Odbijanje izraelske vlade da dozvoli dovoljnu pomoć Gazi uzrokovalo je ovu katastrofu izazvanu ljudskim djelovanjem. Ovo je moralni skandal", rekao je.

"Vlada Izraela može i mora odmah djelovati kako bi zaustavila daljnje pogoršanje situacije", rekao je Lammy i pozvao Izrael da odmah i održivo omogući nesmetan dotok hrane, medicinskih potrepština, goriva i svih vrsta pomoći onima kojima je to očajnički potrebno.