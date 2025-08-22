RAT PROTIV GAZE
1 minuta čitanja
V. Britanija osudila "katastrofu izazvanu ljudskim djelovanjem" nakon što je UN potvrdio glad u Gazi
Vlada Izraela može i mora odmah djelovati kako bi zaustavila daljnje pogoršanje situacije, kazao je ministar vanjskih poslova Velike Britanije.
V. Britanija osudila "katastrofu izazvanu ljudskim djelovanjem" nakon što je UN potvrdio glad u Gazi
Britanski ministar vanjskih poslova u petak je osudio "potpuno užasavajuću" i "potpuno sprječivu" glad u Gazi. / DPA
17 sati prošlost

Britanski ministar vanjskih poslova u petak je osudio "potpuno užasavajuću" i "potpuno sprječivu" glad u Gazi, rekavši da je izraelsko odbijanje da dozvoli dovoljnu pomoć uzrokovalo ovu "katastrofu izazvanu ljudskim djelovanjem".

U izjavi, David Lammy ponovio je svoje kritike zbog humanitarne situacije u Gazi nakon što je izvještaj o Integriranoj klasifikaciji faza sigurnosti hrane (IPC), koji podržava UN, proglasio glad u pokrajini Gaza.

"Odbijanje izraelske vlade da dozvoli dovoljnu pomoć Gazi uzrokovalo je ovu katastrofu izazvanu ljudskim djelovanjem. Ovo je moralni skandal", rekao je.

"Vlada Izraela može i mora odmah djelovati kako bi zaustavila daljnje pogoršanje situacije", rekao je Lammy i pozvao Izrael da odmah i održivo omogući nesmetan dotok hrane, medicinskih potrepština, goriva i svih vrsta pomoći onima kojima je to očajnički potrebno.

Preporučeno

Podsjećajući na svoj poziv za trenutni prekid vatre, ministar vanjskih poslova rekao je da je izraelska vojna operacija u gradu Gazi epicentar gladi.

„Ujedinjeno Kraljevstvo ponovo osuđuje ovu vojnu akciju, koja će samo pogoršati već katastrofalnu humanitarnu situaciju i ugroziti živote talaca koje drži Hamas“, rekao je Lammy.

Pozvao je Izrael da promijeni kurs i zaustavi svoje planove za okupaciju grada Gaze.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us