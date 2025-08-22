Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon kazala je u petak da je glad u Gazi "nova faza pakla koju je izazvao čovjek".

"Umiranje od gladi je surova realnost za ljude u Gazi. Glad je nova faza pakla s kojom se Gaza suočava u ovoj katastrofi koju je izazvao čovjek. Ovo mora prestati", poručila je Fajon u objavi na društvenoj platformi kompanije X.

Slovenija je početkom augusta sa Islandom, Irskom, Luksemburgom, Maltom, Norveškom i Portugalom oštro osudila najavu Izraela o intenziviranju okupacije i vojne ofanzive, uključujući i onu u gradu Gazi.