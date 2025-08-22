RAT PROTIV GAZE
1 minuta čitanja
Fajon: Glad u Gazi je nova faza pakla u katastrofi koju je izazvao čovjek
"Glad je nova faza pakla s kojom se Gaza suočava u ovoj katastrofi koju je izazvao čovjek. Ovo mora prestati", kazala je ministrica vanjskih poslova Slovenije.
Fajon: Glad u Gazi je nova faza pakla u katastrofi koju je izazvao čovjek
Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon kazala je u petak da je glad u Gazi "nova faza pakla koju je izazvao čovjek". / AFP
11 sati prošlost

Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon kazala je u petak da je glad u Gazi "nova faza pakla koju je izazvao čovjek".

"Umiranje od gladi je surova realnost za ljude u Gazi. Glad je nova faza pakla s kojom se Gaza suočava u ovoj katastrofi koju je izazvao čovjek. Ovo mora prestati", poručila je Fajon u objavi na društvenoj platformi kompanije X.

Slovenija je početkom augusta sa Islandom, Irskom, Luksemburgom, Maltom, Norveškom i Portugalom oštro osudila najavu Izraela o intenziviranju okupacije i vojne ofanzive, uključujući i onu u gradu Gazi.

Preporučeno

"Potreban nam je hitan prekid vatre, oslobađanje svih talaca i potpun, nesmetan humanitarni pristup", poručila je Fajon nakon što je izvještaj o Integriranoj klasifikaciji faza sigurnosti hrane (IPC), koji podržava UN, proglasio glad u pokrajini Gaza.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us