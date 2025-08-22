RAT PROTIV GAZE
Genocid u Gazi: Blizu 62.300 Palestinaca ubijeno, glad se produbljuje
Najmanje 62.263 Palestinaca ubijeno je u genocidnom ratu Izraela u Pojasu Gaze od oktobra 2023. / AA
Najmanje 62.263 Palestinaca ubijeno je u genocidnom ratu Izraela u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, saopštilo je u petak Ministarstvo zdravstva u opkoljenoj enklavi.

U saopštenju ministarstva navodi se da je 71 osoba ubijena, a 251 povrijeđena u posljednja 24 sata, čime je ukupan broj povrijeđenih porastao na 157.365.

Ministarstvo je također prijavilo dva nova smrtna slučaja od gladi i pothranjenosti, uključujući jedno dijete, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu porastao na 273, među kojima je 112 djece.

„Mnoge žrtve ostaju zarobljene pod ruševinama ili na ulicama“, saopštilo je ministarstvo, napominjući da spasilačke ekipe još uvijek ne mogu doći do njih zbog kontinuiranog izraelskog bombardovanja i nedostatka opreme.

Od 18. marta, kada je Izrael nastavio svoju vojnu kampanju nakon kršenja sporazuma o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika, ministarstvo zdravstva je saopštilo da je ubijeno 10.717 Palestinaca, a 45.324 povrijeđeno.

U međuvremenu, izraelske snage nastavljaju da ciljaju civile koji traže humanitarnu pomoć. U protekla 24 sata, u takvim napadima je ubijeno 24 osobe, a 133 povrijeđeno.

Prema podacima ministarstva, 2.060 Palestinaca je ubijeno, a 15.197 povrijeđeno dok su tražili pomoć od 27. maja.

Potpuna blokada Pojasa Gaze od strane Izraela, koja je na snazi ​​od početka marta, stvorila je katastrofalne uslove za 2,4 miliona stanovnika enklave, što je dovelo do gladi, široko rasprostranjenih bolesti i kolapsa osnovnih službi.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

