Najmanje 62.263 Palestinaca ubijeno je u genocidnom ratu Izraela u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, saopštilo je u petak Ministarstvo zdravstva u opkoljenoj enklavi.

U saopštenju ministarstva navodi se da je 71 osoba ubijena, a 251 povrijeđena u posljednja 24 sata, čime je ukupan broj povrijeđenih porastao na 157.365.

Ministarstvo je također prijavilo dva nova smrtna slučaja od gladi i pothranjenosti, uključujući jedno dijete, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu porastao na 273, među kojima je 112 djece.

„Mnoge žrtve ostaju zarobljene pod ruševinama ili na ulicama“, saopštilo je ministarstvo, napominjući da spasilačke ekipe još uvijek ne mogu doći do njih zbog kontinuiranog izraelskog bombardovanja i nedostatka opreme.

Od 18. marta, kada je Izrael nastavio svoju vojnu kampanju nakon kršenja sporazuma o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika, ministarstvo zdravstva je saopštilo da je ubijeno 10.717 Palestinaca, a 45.324 povrijeđeno.