Organizatori navode da je cilj događaja testirati i unaprijediti postojeće robotske tehnologije. Ističu da su sportovi način da se provjeri sposobnost robota u donošenju odluka, motoričkim vještinama i upravljačkim sistemima, koji se kasnije mogu primijeniti u realnim okruženjima poput fabrika i domaćinstava, piše BBC.

Ovaj događaj dio je kineske strategije da postane globalni lider u humanoidnoj robotici. Vlada ima nacionalni plan da do 2027. godine izgradi industriju humanoidnih robota svjetske klase.