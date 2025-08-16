BIZNIS I TEHNOLOGIJA
1 minuta čitanja
Humanoidni roboti se takmičili na prvim Svjetskim igrama robota u Pekingu
Uz učešće takmičara iz 16 zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države, Njemačku i Japan, robotski “sportisti” takmiče se u nizu disciplina, među kojima su atletika, fudbal, ples i borilačke vještine.
Robotski “sportisti” takmiče se u nizu disciplina, među kojima su atletika, fudbal, ples i borilačke vještine. / AA
16 August 2025

U Pekingu, glavnom gradu Kine, u subotu su održane Svjetske igre humanoidnih robota (WHRG), prvog velikog međunarodnog takmičenja ove vrste.

Uz učešće takmičara iz 16 zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države, Njemačku i Japan, robotski “sportisti” takmiče se u nizu disciplina, među kojima su atletika, fudbal, ples i borilačke vještine.

Organizatori navode da je cilj događaja testirati i unaprijediti postojeće robotske tehnologije. Ističu da su sportovi način da se provjeri sposobnost robota u donošenju odluka, motoričkim vještinama i upravljačkim sistemima, koji se kasnije mogu primijeniti u realnim okruženjima poput fabrika i domaćinstava, piše BBC.

Ovaj događaj dio je kineske strategije da postane globalni lider u humanoidnoj robotici. Vlada ima nacionalni plan da do 2027. godine izgradi industriju humanoidnih robota svjetske klase.

