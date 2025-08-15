Nova platforma društvenih medija Next Sosyal, koju je razvio Turski tehnološki tim (T3), bit će široko korištena u Turkiye i drugim zemljama, izjavila je za Anadolu predsjedavajuća Upravnog odbora Fondacije T3 Elvan Kuzucu Hidir.

Hidir je rekla da platforma Next Sosyal nudi jedinstvene mogućnosti za Turkiye, omogućavajući korisnicima svih uzrasta da izraze svoje misli i osjećaje na platformi koja je slobodna od utjecaja, manipulacije, dezinformacija i psovki.

"Cilj nam je razviti ovu platformu kako bismo omogućili milionima ljudi da izgrade platformu društvenih medija sljedeće generacije u našoj zemlji", rekla je.

Napomenula je da mladi tehnološki poduzetnici u Turkiye neumorno rade na unapređenju odbrambene industrije zemlje i njenog okruženja društvenih medija.

Hidir je naglasila da su u toku napori za stvaranje turskog modela velikog jezika (LLM) koji nije preveden s engleskog.