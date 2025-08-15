Nova platforma društvenih medija Next Sosyal, koju je razvio Turski tehnološki tim (T3), bit će široko korištena u Turkiye i drugim zemljama, izjavila je za Anadolu predsjedavajuća Upravnog odbora Fondacije T3 Elvan Kuzucu Hidir.
Hidir je rekla da platforma Next Sosyal nudi jedinstvene mogućnosti za Turkiye, omogućavajući korisnicima svih uzrasta da izraze svoje misli i osjećaje na platformi koja je slobodna od utjecaja, manipulacije, dezinformacija i psovki.
"Cilj nam je razviti ovu platformu kako bismo omogućili milionima ljudi da izgrade platformu društvenih medija sljedeće generacije u našoj zemlji", rekla je.
Napomenula je da mladi tehnološki poduzetnici u Turkiye neumorno rade na unapređenju odbrambene industrije zemlje i njenog okruženja društvenih medija.
Hidir je naglasila da su u toku napori za stvaranje turskog modela velikog jezika (LLM) koji nije preveden s engleskog.
"Želimo izgraditi ove LLM-ove koji mogu razumjeti i govoriti turski, Tubitak (Turski naučno-tehnološki istraživački institut) istražuje osnovni LLM, a slično tome, T3 radi na razvoju turskog LLM-a za našeg T3 AI chatbota dostupnog na Next Sosyalu", rekla je.
Hidir je izjavila da je vještačka inteligencija (AI) dobila značaj u Turkiye, budući da je sedam od 57 takmičenja koje je održao vodeći događaj u zemlji iz oblasti tehnologije, avijacije i svemira TEKNOFEST bilo direktno uključeno u AI.
"Takva takmičenja su od velikog značaja za obuku kvalifikovanih ljudi u oblasti AI i LLM-a", rekla je, napominjući da su u ovim događajima učestvovali i srednjoškolci.
"Mladi ljudi razmišljaju i smišljaju ideje, a ta znatiželja koja počinje u mladosti nastavit će rasti s visokim obrazovanjem koje će dobiti. Ovi mladi ljudi će igrati ključnu ulogu u zadovoljavanju naših potreba za ljudskim resursima u uspostavljanju inicijativa u kritičnim tehnološkim oblastima", zaključila je.