U seriji izraelskih zračnih napada i artiljerijskog granatiranja Pojasa Gaze u utorak ubijeno je najmanje 11 Palestinaca, a više od 25 je zarobljeno pod ruševinama, objavili su medicinski izvori.

Šestero Palestinaca je ubijeno dok su čekali dostavu pomoći u Rafahu, na jugu Pojasa Gaze, rekli su medicinski izvori za Anadolu.

Još petero ljudi je ubijeno kada je izraelska vojska otvorila vatru na civile koji su čekali dostavu pomoći u Khan Younisu, na jugu Gaze.

Izraelska vojska granatirala je kuću u kojoj su se nalazili mnogi raseljeni civili u izbjegličkom kampu Shati. Nekoliko ljudi je ranjeno u napadu, dok je više od 25 zarobljeno pod ruševinama, saopćili su timovi civilne zaštite.

U naselju Sheikh Radwan u gradu Gazi, vojska je detonirala nekoliko kuća dižući ih u zrak koristeći robote s minama, dok je izraelska artiljerija granatirala to područje.