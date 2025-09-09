RAT PROTIV GAZE
U novim izraelskim napadima 11 ubijenih Palestinaca, više od 25 zarobljenih pod ruševinama u Gazi
Civili koji traže pomoć su mete izraelske vojske, kao i kuće i stambene četvrti, prema riječima medicinara.
Još petero ljudi je ubijeno kada je izraelska vojska otvorila vatru na civile koji su čekali dostavu pomoći u Khan Younisu, na jugu Gaze. / Reuters
9 Septembar 2025

U seriji izraelskih zračnih napada i artiljerijskog granatiranja Pojasa Gaze u utorak ubijeno je najmanje 11 Palestinaca, a više od 25 je zarobljeno pod ruševinama, objavili su medicinski izvori.

Šestero Palestinaca je ubijeno dok su čekali dostavu pomoći u Rafahu, na jugu Pojasa Gaze, rekli su medicinski izvori za Anadolu.

Još petero ljudi je ubijeno kada je izraelska vojska otvorila vatru na civile koji su čekali dostavu pomoći u Khan Younisu, na jugu Gaze.

Izraelska vojska granatirala je kuću u kojoj su se nalazili mnogi raseljeni civili u izbjegličkom kampu Shati. Nekoliko ljudi je ranjeno u napadu, dok je više od 25 zarobljeno pod ruševinama, saopćili su timovi civilne zaštite.

U naselju Sheikh Radwan u gradu Gazi, vojska je detonirala nekoliko kuća dižući ih u zrak koristeći robote s minama, dok je izraelska artiljerija granatirala to područje.

Preporučeno

Izraelska vojska je također granatirala Khan Younis i izbjeglički kamp Bureij, koji se nalazi u središnjem dijelu Pojasa Gaze. Još nije bilo izvještaja o žrtvama.

U utorak ujutro, vojska je izdala naredbu za evakuaciju cijelog grada Gaze, prisiljavajući skoro milion stanovnika da napuste svoje domove i skloništa i presele se na jug u Al-Mawasi u Khan Younisu.

Izrael je ubio više od 64.500 Palestinaca u brutalnoj ofanzivi u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu i gurnula cijelo stanovništvo u glad.

U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

