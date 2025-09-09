U seriji izraelskih zračnih napada i artiljerijskog granatiranja Pojasa Gaze u utorak ubijeno je najmanje 11 Palestinaca, a više od 25 je zarobljeno pod ruševinama, objavili su medicinski izvori.
Šestero Palestinaca je ubijeno dok su čekali dostavu pomoći u Rafahu, na jugu Pojasa Gaze, rekli su medicinski izvori za Anadolu.
Još petero ljudi je ubijeno kada je izraelska vojska otvorila vatru na civile koji su čekali dostavu pomoći u Khan Younisu, na jugu Gaze.
Izraelska vojska granatirala je kuću u kojoj su se nalazili mnogi raseljeni civili u izbjegličkom kampu Shati. Nekoliko ljudi je ranjeno u napadu, dok je više od 25 zarobljeno pod ruševinama, saopćili su timovi civilne zaštite.
U naselju Sheikh Radwan u gradu Gazi, vojska je detonirala nekoliko kuća dižući ih u zrak koristeći robote s minama, dok je izraelska artiljerija granatirala to područje.
Izraelska vojska je također granatirala Khan Younis i izbjeglički kamp Bureij, koji se nalazi u središnjem dijelu Pojasa Gaze. Još nije bilo izvještaja o žrtvama.
U utorak ujutro, vojska je izdala naredbu za evakuaciju cijelog grada Gaze, prisiljavajući skoro milion stanovnika da napuste svoje domove i skloništa i presele se na jug u Al-Mawasi u Khan Younisu.
Izrael je ubio više od 64.500 Palestinaca u brutalnoj ofanzivi u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu i gurnula cijelo stanovništvo u glad.
U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.