Rukovodstvo Hamasa preživjelo je izraelski zračni napad u glavnom gradu Katara Dohi, potvrdio je u utorak visoki zvaničnik grupe.
Suhail al-Hindi, član političkog biroa Hamasa, rekao je za televiziju Al Jazeera da je rukovodstvo preživjelo "kukavički pokušaj atentata" u Dohi.
Rekao je da su Hammam al-Hayya, sin vođe Hamasa Khalila al-Hayye, i direktor njegovog ureda Jihad Lubad, ubijeni u napadu, zajedno s tri pomoćnika Abdullaha Abdela Wahida, Moamena Hassounu i Ahmeda al-Mamlouka.
Prema al-Hindiju, napad se dogodio tokom sastanka pregovaračkog tima grupe na kojem se raspravljalo o američkom prijedlogu za prekid vatre u Gazi.
Dodao je da su među onima koji su neozlijeđeni izbjegli napad bili vođe Hamasa Khalil al-Hayya i Zaher Jabarin.
Al-Hindi je naglasio da Hamas smatra i Izrael i SAD odgovornima za napad na glavni grad Katara.
Izraelska vojska potvrdila je da je izvela precizan napad na visoko rukovodstvo Hamasa, bez preciziranja glavnog grada Katara.
Katarsko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo izraelski napad, nazivajući ga očiglednim kršenjem međunarodnog prava.
Katar, zajedno s Egiptom i SAD-om, posreduje u indirektnim pregovorima između Izraela i Hamasa o potencijalnoj razmjeni zatvorenika i sporazumu o prekidu vatre.
Izrael je ubio više od 64.600 Palestinaca u brutalnoj ofanzivi u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu i gurnula stanovništvo teritorije u glad.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.