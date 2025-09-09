Rukovodstvo Hamasa preživjelo je izraelski zračni napad u glavnom gradu Katara Dohi, potvrdio je u utorak visoki zvaničnik grupe.

Suhail al-Hindi, član političkog biroa Hamasa, rekao je za televiziju Al Jazeera da je rukovodstvo preživjelo "kukavički pokušaj atentata" u Dohi.

Rekao je da su Hammam al-Hayya, sin vođe Hamasa Khalila al-Hayye, i direktor njegovog ureda Jihad Lubad, ubijeni u napadu, zajedno s tri pomoćnika Abdullaha Abdela Wahida, Moamena Hassounu i Ahmeda al-Mamlouka.

Prema al-Hindiju, napad se dogodio tokom sastanka pregovaračkog tima grupe na kojem se raspravljalo o američkom prijedlogu za prekid vatre u Gazi.

Dodao je da su među onima koji su neozlijeđeni izbjegli napad bili vođe Hamasa Khalil al-Hayya i Zaher Jabarin.

Al-Hindi je naglasio da Hamas smatra i Izrael i SAD odgovornima za napad na glavni grad Katara.