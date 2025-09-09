Eksplozije su utorak potresle Dohu, glavni grad Katara, a iznad grada mogao se vidjeti gusti dim nakon izraelskog napada na lidere Hamasa.

Portparol izraelske vojske izjavio je da je vojska izvela „precizan napad“ na visoko rukovodstvo Hamasa, isprva ne navodeći tačnu lokaciju.

Visoki izraelski zvaničnik rekao je za portal "Walla" da je napad bio usmjeren na visoke lidere Hamasa u Dohi.

Članovi delegacije rukovodstva Hamasa preživjeli su napad u Dohi, izjavio je visoki zvaničnik palestinske grupe za Al Jazeeru.

Visoki zvaničnik Hamasa izjavio je da je napad izveden dok su pregovarači grupe razgovarali o nedavnom prijedlogu američkog predsjednika Donalda Trumpa za prekid vatre u Gazi i razmjenu zarobljenika.

Al Jazeera, pozivajući se na izvore Hamasa, objavila je da je Izrael ciljao sjedište u Dohi gdje se sastajalo rukovodstvo Hamasa.

"Delegacija rukovodstva Hamasa, koju je predvodio Khalil al-Hayya, preživjela je napad", objavili su.

U izvještaju, u kojem se navodi da se sastajala delegacija Hamasa, dodaje se: "Delegacija Hamasa bila je meta izraelskog zračnog napada dok se sastajala kako bi razgovarala o najnovijem prijedlogu (američkog predsjednika Donalda) Trumpa."

Izvještaji izraelskih medija tvrde da je Khalil al-Hayya, visoki lider Hamasa, bio meta napada izraelske vojske na Dohu i da Khaled Meshaal nije bio prisutan.

Netanyahuov ured tvrdi da je Izrael inicirao, izvršio i preuzima punu odgovornost za napad s ciljem atentata na vodstvo Hamasa u Kataru.

Katar izraelski napad nazvao kršenjem međunarodnog prava

Katarsko Ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo izraelski napad, nazvavši ga „očiglednim kršenjem međunarodnog prava“.