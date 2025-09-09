Eksplozije su utorak potresle Dohu, glavni grad Katara, a iznad grada mogao se vidjeti gusti dim nakon izraelskog napada na lidere Hamasa.
Portparol izraelske vojske izjavio je da je vojska izvela „precizan napad“ na visoko rukovodstvo Hamasa, isprva ne navodeći tačnu lokaciju.
Visoki izraelski zvaničnik rekao je za portal "Walla" da je napad bio usmjeren na visoke lidere Hamasa u Dohi.
Članovi delegacije rukovodstva Hamasa preživjeli su napad u Dohi, izjavio je visoki zvaničnik palestinske grupe za Al Jazeeru.
Visoki zvaničnik Hamasa izjavio je da je napad izveden dok su pregovarači grupe razgovarali o nedavnom prijedlogu američkog predsjednika Donalda Trumpa za prekid vatre u Gazi i razmjenu zarobljenika.
Al Jazeera, pozivajući se na izvore Hamasa, objavila je da je Izrael ciljao sjedište u Dohi gdje se sastajalo rukovodstvo Hamasa.
"Delegacija rukovodstva Hamasa, koju je predvodio Khalil al-Hayya, preživjela je napad", objavili su.
U izvještaju, u kojem se navodi da se sastajala delegacija Hamasa, dodaje se: "Delegacija Hamasa bila je meta izraelskog zračnog napada dok se sastajala kako bi razgovarala o najnovijem prijedlogu (američkog predsjednika Donalda) Trumpa."
Izvještaji izraelskih medija tvrde da je Khalil al-Hayya, visoki lider Hamasa, bio meta napada izraelske vojske na Dohu i da Khaled Meshaal nije bio prisutan.
Netanyahuov ured tvrdi da je Izrael inicirao, izvršio i preuzima punu odgovornost za napad s ciljem atentata na vodstvo Hamasa u Kataru.
Katar izraelski napad nazvao kršenjem međunarodnog prava
Katarsko Ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo izraelski napad, nazvavši ga „očiglednim kršenjem međunarodnog prava“.
"Ovaj kriminalni napad predstavlja očigledno kršenje svih međunarodnih zakona i normi i predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti Katarana i stanovnika Katara", navodi se u saopćenju.
Ministarstvo je potvrdilo da su sigurnosne snage, civilna zaštita i nadležne vlasti riješile incident i "preduzele potrebne mjere kako bi obuzdale njegove posljedice i osigurale sigurnost stanovnika i okolnih područja".
Katar je potvrdio da neće tolerisati "ovo nepromišljeno izraelsko ponašanje i kontinuirano narušavanje regionalne sigurnosti, niti bilo kakav čin koji cilja na njegovu sigurnost i suverenitet".
Katar je, zajedno s Egiptom i SAD-om, posredovao u indirektnim pregovorima između Izraela i Hamasa o potencijalnoj razmjeni zatvorenika i sporazumu o prekidu vatre.
Brojne osude izraelskog napda na pregovarački tim Hamasa
Turkiye je osudila napad Izraela na pregovaračku delegaciju Hamasa u Dohi, rekavši da to pokazuje da je Izrael usvojio ekspanzionizam i terorizam kao državnu politiku, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova te zemlje.
I Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres osudio je izraelske napade na Katar, nazivajući ih flagrantnim kršenjem suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje.
Jordan i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) u utorak su snažno osudili izraelski napad na rukovodstvo Hamasa u katarskoj prijestolnici Dohi.
U saopštenju, Ministarstvo vanjskih poslova Jordana nazvalo je napad očiglednim kršenjem međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija, te flagrantnim napadom na suverenitet i sigurnost bratskog Katara.
Ministarstvo je upozorilo da ovaj napad gura region ka daljem nasilju i sukobima te prijeti regionalnoj i međunarodnoj sigurnosti i stabilnosti.
Predsjednik UAE Sheikh Mohammed bin Zayed ponovio je "punu solidarnost s dragocjenim Katarom" u objavi na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.