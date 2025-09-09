U toku je istraga o navodnom napadu dronom na brod flotile koja se kreće prema Gazi iz Tunisa, saopćili su u utorak organizatori.

Globalna flotila „Sumud“ (što na arapskom znači „postojanost“) saopćila je da je jedan od njenih glavnih brodova, „Family Boat“, pogođen onim što se sumnja da je bio dron u blizini tuniske obale.

Portparol flotile Ghassan al-Hanshiri izjavio je na konferenciji za novinare da tuniske vlasti istražuju incident.

„Sigurnosne vlasti provele su sve potrebne tehničke postupke i vještačenja, a predmet je dodijeljen posebnoj jedinici. Budući da slučaj ima povjerljivu prirodu povezanu s državnom sigurnošću, ne možemo iznositi dodatne detalje“, rekao je Hanshiri.

Dodao je da je misija flotile probijanje opsade Gaze. „Ne želimo da nas iko ometa ili skreće s puta. Gaza je glavni cilj Globalne flotile Sumud“, istakao je.

Hanshiri je naglasio da su u toku završne pripreme za isplovljavanje iz Tunisa u srijedu te pozvao Tunižane da isprate flotilu na njenom putu ka Gazi.

„Nećemo stati. Idemo naprijed“, poručio je i predstavnik indonezijske delegacije koja učestvuje u flotili.

Tuniske vlasti, s druge strane, negirale su izvještaje o dronskom napadu, navodeći da je požar na brodu izazvao prsluk za spašavanje koji se zapalio.