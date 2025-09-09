U toku je istraga o navodnom napadu dronom na brod flotile koja se kreće prema Gazi iz Tunisa, saopćili su u utorak organizatori.
Globalna flotila „Sumud“ (što na arapskom znači „postojanost“) saopćila je da je jedan od njenih glavnih brodova, „Family Boat“, pogođen onim što se sumnja da je bio dron u blizini tuniske obale.
Portparol flotile Ghassan al-Hanshiri izjavio je na konferenciji za novinare da tuniske vlasti istražuju incident.
„Sigurnosne vlasti provele su sve potrebne tehničke postupke i vještačenja, a predmet je dodijeljen posebnoj jedinici. Budući da slučaj ima povjerljivu prirodu povezanu s državnom sigurnošću, ne možemo iznositi dodatne detalje“, rekao je Hanshiri.
Dodao je da je misija flotile probijanje opsade Gaze. „Ne želimo da nas iko ometa ili skreće s puta. Gaza je glavni cilj Globalne flotile Sumud“, istakao je.
Hanshiri je naglasio da su u toku završne pripreme za isplovljavanje iz Tunisa u srijedu te pozvao Tunižane da isprate flotilu na njenom putu ka Gazi.
„Nećemo stati. Idemo naprijed“, poručio je i predstavnik indonezijske delegacije koja učestvuje u flotili.
Tuniske vlasti, s druge strane, negirale su izvještaje o dronskom napadu, navodeći da je požar na brodu izazvao prsluk za spašavanje koji se zapalio.
Flotila „Sumud“ sastoji se od više od 50 brodova sa učesnicima iz različitih zemalja, uključujući ljekare, novinare i aktiviste. Oko 150 ljudi – među kojima su Tunižani, Turci, te građani iz Evrope, Afrike i Azije – učestvuju u inicijativi.
Flotila je krajem augusta isplovila iz Barcelone, zajedno s drugom grupom iz italijanske Genove, a očekuje se da u srijedu krene iz Tunisa prema Gazi. Inicijativa ima za cilj osporiti izraelsku blokadu i dostaviti humanitarnu pomoć Gazi.
Specijalna izvjestiteljica UN-a Francesca Albanese obratila se aktivistima riječima: „Nadam se da napetost od sinoć neće odgoditi vašu misiju, niti promijeniti vašu odlučnost da ostanete u duhu Sumuda, mirni i odlučni da isplovite, stignete u Gazu i probijete opsadu.“
„Ako ne bude sutra, onda će biti prekosutra“, dodala je.
Od oktobra 2023. izraelska ofanziva u Gazi usmrtila je više od 64.600 Palestinaca, razorila čitav pojas i gurnula stanovništvo u glad.
Prošlog novembra Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se, također, suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.