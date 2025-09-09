Veliki broj uglednih organizacija poput Ureda UN-a za ljudska prava, B'Tselema sa sjedištem u Jerusalemu, Ljekara bez granica (MSF) te sada sankcionisanog Palestinskog centra za ljudska prava Al-Haq i Centra za ljudska prava Al-Mezan, ukazali su na masovna ubistva, gladovanje i zapaljivu retoriku izraelskih lidera kao dokaz namjernog istrebljenja palestinskog stanovništva iz Gaze.

Ipak, Izrael tvrdi da su njegovi kritičari iskrivili pravnu definiciju genocida samo kako bi ciljali jevrejsku državu – bez ikakvih dokaza.

Organizacije za ljudska prava snažno se protive tom stavu.

„Izraelski režim čini genocid, a jedan od alata koji mu omogućava da to nastavi činiti je propaganda, poricanje stvarnosti i odbijanje svake kritike usmjerene protiv njega“, kaže za TRT World Yair Dvir, glasnogovornik B'Tselema, Izraelskog informativnog centra za ljudska prava na okupiranim teritorijama.

Konvencija UN-a o genocidu iz 1948. godine definira genocid kao djela poput ubijanja ili stvaranja neodrživih uvjeta života sa specifičnom namjerom uništenja grupe.

Organizacije za ljudska prava insistiraju na tome da rigorozno primjenjuju okvir Konvencije UN-a o genocidu, što je potkrijepljeno dokumentiranim postupcima i eksplicitnim izjavama izraelskih lidera.

Izrael je u posljednje dvije godine u Gazi ubio više od 64.000 Palestinaca, uglavnom žena i djece.

Bombe težine više od 85.000 tona - što je jednako šest eksploziva nivoa Hirošime - uništile su infrastrukturu širom opkoljene enklave.

Organizacije za ljudska prava su se uhvatile za ove brojke, optužujući Izrael za genocid prema Konvenciji UN-a, koja ga definira kao djela izvršena sa specifičnom namjerom - formalno nazvanom dolus specialis - da se uništi nacionalna, etnička, rasna ili vjerska grupa "u cijelosti ili djelimično".

B'Tselem kaže da Izrael "sistematski" napada civilno stanovništvo Gaze.

Ponavljajući riječi Raphaela Lemkina, jevrejsko-poljskog pravnika koji je skovao termin genocid, Dvir ga definira kao "koordinirani napad" na bitne temelje grupe.

„Genocid je nasilno i namjerno uništavanje grupe kao takve, ili pokušaj da se to učini, uzrokujući ozbiljnu i nepopravljivu štetu“, kaže on.

Ovo je usko usklađeno s formulacijom UN-ove Konvencije, koja naglašava djela poput ubijanja ili nametanja uvjeta za uništenje grupe.

Izrael se suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde (ICJ) zbog rata u Gazi.

Prošlog novembra Međunarodni krivični sud (ICC) izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Genocidna namjera ili vojna potreba?

Nedavni izvještaj B'Tselem's pod nazivom „Naš genocid“ navodi gladovanje dva miliona stanovnika Gaze, prisilno raseljavanje čitavih zajednica i bombardovanja koja "brišu cijele porodice" kao dokaz genocidnih djela, a ne vojne nužde.

Dvir odbacuje izraelske optužbe za iskrivljavanje definicije, tvrdeći da Izrael koristi propagandu i poricanje kako bi izbjegao odgovornost.

Slično tome, MSF, poznat po svom radu na medicinskoj pomoći u ratnim zonama širom svijeta, optužio je Izrael za genocid jer njegova vojska rutinski bombarduje zdravstvene ustanove i puca na medicinske radnike u Gazi.

"Namjernim akcijama - uključujući prisilno raseljavanje, aneksiju i masovna ubistva - Izrael sistematski uništava uslove neophodne za život Palestinaca", kaže MSF.

Izrael vodi "kampanju etničkog čišćenja" kako bi uništio palestinske živote u Gazi, dodaje se.

Optužbe MSF-a su u skladu s definicijom Konvencije UN-a o genocidu, posebno s činom "namjernog pravljenja uslova života sračunatih da dovedu do fizičkog uništenja".