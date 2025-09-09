Veliki broj uglednih organizacija poput Ureda UN-a za ljudska prava, B'Tselema sa sjedištem u Jerusalemu, Ljekara bez granica (MSF) te sada sankcionisanog Palestinskog centra za ljudska prava Al-Haq i Centra za ljudska prava Al-Mezan, ukazali su na masovna ubistva, gladovanje i zapaljivu retoriku izraelskih lidera kao dokaz namjernog istrebljenja palestinskog stanovništva iz Gaze.
Ipak, Izrael tvrdi da su njegovi kritičari iskrivili pravnu definiciju genocida samo kako bi ciljali jevrejsku državu – bez ikakvih dokaza.
Organizacije za ljudska prava snažno se protive tom stavu.
„Izraelski režim čini genocid, a jedan od alata koji mu omogućava da to nastavi činiti je propaganda, poricanje stvarnosti i odbijanje svake kritike usmjerene protiv njega“, kaže za TRT World Yair Dvir, glasnogovornik B'Tselema, Izraelskog informativnog centra za ljudska prava na okupiranim teritorijama.
Konvencija UN-a o genocidu iz 1948. godine definira genocid kao djela poput ubijanja ili stvaranja neodrživih uvjeta života sa specifičnom namjerom uništenja grupe.
Organizacije za ljudska prava insistiraju na tome da rigorozno primjenjuju okvir Konvencije UN-a o genocidu, što je potkrijepljeno dokumentiranim postupcima i eksplicitnim izjavama izraelskih lidera.
Izrael je u posljednje dvije godine u Gazi ubio više od 64.000 Palestinaca, uglavnom žena i djece.
Bombe težine više od 85.000 tona - što je jednako šest eksploziva nivoa Hirošime - uništile su infrastrukturu širom opkoljene enklave.
Organizacije za ljudska prava su se uhvatile za ove brojke, optužujući Izrael za genocid prema Konvenciji UN-a, koja ga definira kao djela izvršena sa specifičnom namjerom - formalno nazvanom dolus specialis - da se uništi nacionalna, etnička, rasna ili vjerska grupa "u cijelosti ili djelimično".
B'Tselem kaže da Izrael "sistematski" napada civilno stanovništvo Gaze.
Ponavljajući riječi Raphaela Lemkina, jevrejsko-poljskog pravnika koji je skovao termin genocid, Dvir ga definira kao "koordinirani napad" na bitne temelje grupe.
„Genocid je nasilno i namjerno uništavanje grupe kao takve, ili pokušaj da se to učini, uzrokujući ozbiljnu i nepopravljivu štetu“, kaže on.
Ovo je usko usklađeno s formulacijom UN-ove Konvencije, koja naglašava djela poput ubijanja ili nametanja uvjeta za uništenje grupe.
Izrael se suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde (ICJ) zbog rata u Gazi.
Prošlog novembra Međunarodni krivični sud (ICC) izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Genocidna namjera ili vojna potreba?
Nedavni izvještaj B'Tselem's pod nazivom „Naš genocid“ navodi gladovanje dva miliona stanovnika Gaze, prisilno raseljavanje čitavih zajednica i bombardovanja koja "brišu cijele porodice" kao dokaz genocidnih djela, a ne vojne nužde.
Dvir odbacuje izraelske optužbe za iskrivljavanje definicije, tvrdeći da Izrael koristi propagandu i poricanje kako bi izbjegao odgovornost.
Slično tome, MSF, poznat po svom radu na medicinskoj pomoći u ratnim zonama širom svijeta, optužio je Izrael za genocid jer njegova vojska rutinski bombarduje zdravstvene ustanove i puca na medicinske radnike u Gazi.
"Namjernim akcijama - uključujući prisilno raseljavanje, aneksiju i masovna ubistva - Izrael sistematski uništava uslove neophodne za život Palestinaca", kaže MSF.
Izrael vodi "kampanju etničkog čišćenja" kako bi uništio palestinske živote u Gazi, dodaje se.
Optužbe MSF-a su u skladu s definicijom Konvencije UN-a o genocidu, posebno s činom "namjernog pravljenja uslova života sračunatih da dovedu do fizičkog uništenja".
Izraelska ofanziva ne samo da raseljava Palestince u masovnim razmjerama, već i nastoji da njima, i budućim generacijama, uskrati pravo na siguran povratak, efektivno brišući čitave zajednice s karte, navodi MSF.
Palestinske organizacije poput Al-Haqa i Al-Mezana također su optužile Izrael za genocid, navodeći masovna ubistva, blokade pomoći i dehumanizirajuću retoriku - poput izjave bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta o "ljudskim životinjama" - kao dokaz namjere da se djelomično unište Palestinci.
Ove grupe, poštovane u međunarodnim pravnim krugovima i koje citira Međunarodni sud pravde (ICJ), nisu promijenile definiciju genocida. Umjesto toga, primijenile su originalnu definiciju na izraelske postupke i potkrijepile je detaljnom dokumentacijom o civilnim žrtvama i uništavanju infrastrukture.
Međutim, izraelski zvaničnici tvrde da ove organizacije proširuju definiciju genocida kako bi ocrnile Izrael.
Oni tvrde da se grupe poput B'Tselema oslanjaju na "posredne dokaze", kao što je obrazac uništavanja, kako bi zaključile o namjeri, čime se snižava strogi prag dolus specialis.
Stručnjak za genocid Maung Zarni odlučno odbacuje ovu tvrdnju.
„Nema apsolutno nikakve potrebe donositi bilo kakve zaključke o genocidnoj namjeri Izraela“, rekao je za TRT World.
„Stotine snimljenih, pisanih i usmenih izjava najviših članova kabineta, predsjednika, premijera, utjecajnih izraelskih rabina, kao i male izraelske djece koja pjevaju pjesme na izraelskoj nacionalnoj televiziji o tome kako žele i hoće istrijebiti Arape“, pružaju direktan dokaz genocidne namjere, kaže on.
Zarni je proučavao genocid na doktorskom studiju pod mentorstvom Boba Koehla, američkog vojnog obavještajca koji je nakon Drugog svjetskog rata ispitivao oficire SS paravojnih snaga nacističke partije u Njemačkoj.
„Ovo odbacivanje gotovo svih organizacija za ljudska prava, uključujući i one sa sjedištem u Izraelu i kojima upravljaju Izraelci, karakteristično je za tipično izopačeno ponašanje izraelskog režima: 'Cijeli svijet nas mrzi i nije nas briga šta svijet misli o nama'“, kaže on.
Stav organizacija za ljudska prava o genocidu zavisi od eksplicitnih izjava izraelskih lidera, kaže Zarni.
Naprimjer, tvrdnja predsjednika Isaaca Herzoga da u Gazi „nema nevinih“ i Gallantova izjava o prekidu vodosnabdijevanja, hrane i struje pružaju jasne dokaze o namjeri.
Dvir iz organizacije B’Tselem podržava Zarnijev stav.
„Mi živimo ovdje, govorimo jezik, i već 22 mjeseca svakodnevno slušamo jasne izjave izraelskih donosilaca odluka koji pozivaju na neselektivno nanošenje štete stanovništvu Gaze“, kaže on.
Te izjave, u kombinaciji s djelima kao što je uništenje kompletnih gradova, čine temelj optužbi za genocid.
Daleko od redefiniranja termina, ove grupe za ljudska prava ukazuju na „udžbenički genocid“, kako to Zarni kaže, upoređujući izraelske akcije s eksplicitnom namjerom nacista da unište Jevreje.
„Neumoljive genocidne izjave, zajedno sa sistematskim i ponovljenim napadima na civilno stanovništvo gotovo dvije godine, jasno pokazuju namjeru Izraela“, kaže Dvir.