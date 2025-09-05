SVIJET
1 minuta čitanja
Rusija tvrdi da je preuzela kontrolu nad četiri naselja u Ukrajini tokom protekle sedmice
Ministarstvo odbrane Rusije navodi da su njihove snage takođe izvele četiri grupna udara tokom protekle sedmice.
Rusija tvrdi da je preuzela kontrolu nad četiri naselja u Ukrajini tokom protekle sedmice
Navodi se da je danas uništeno šest ukrajinskih bespilotnih plovila. / AA
5 Septembar 2025

Rusija je u petak tvrdila da su njene snage tokom protekle sedmice preuzele kontrolu nad četiri ukrajinska naselja.

Prema saopćenju Ministarstva odbrane, jedinice Južne grupe snaga preuzele su naselja Fedorivka i Markovo u Donjeckoj regiji, dok je Istočna grupa zauzela naselja Kamiševka u Donjeckoj i Novosiolka u Dnjepropetrovskoj regiji.

Ministarstvo je navelo da je Moskva tokom protekle sedmice takođe izvela četiri grupna udara preciznim oružjem i dronovima, ciljajući preduzeća vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine, pogone za gorivo, transport i lučku infrastrukturu korištenu u vojne svrhe, vojne aerodrome, proizvodne radionice i skladišta dronova.

Preporučeno

Prema ministarstvu, Ukrajina je tokom sedmice odgovorila zračnim napadima, pri čemu su ruski sistemi protuzračne odbrane oborili 12 vođenih zračnih bombi, 13 projektila iz američkog sistema višestrukog lansiranja raketa HIMARS i 1.513 dronova.

Navodi se da je danas uništeno šest ukrajinskih bespilotnih plovila.

Ukrajina se još nije oglasila povodom ruskih tvrdnji, a nezavisna provjera je otežana zbog tekućeg sukoba.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us