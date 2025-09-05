Rusija je u petak tvrdila da su njene snage tokom protekle sedmice preuzele kontrolu nad četiri ukrajinska naselja.

Prema saopćenju Ministarstva odbrane, jedinice Južne grupe snaga preuzele su naselja Fedorivka i Markovo u Donjeckoj regiji, dok je Istočna grupa zauzela naselja Kamiševka u Donjeckoj i Novosiolka u Dnjepropetrovskoj regiji.

Ministarstvo je navelo da je Moskva tokom protekle sedmice takođe izvela četiri grupna udara preciznim oružjem i dronovima, ciljajući preduzeća vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine, pogone za gorivo, transport i lučku infrastrukturu korištenu u vojne svrhe, vojne aerodrome, proizvodne radionice i skladišta dronova.