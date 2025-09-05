Rusija je u petak tvrdila da su njene snage tokom protekle sedmice preuzele kontrolu nad četiri ukrajinska naselja.
Prema saopćenju Ministarstva odbrane, jedinice Južne grupe snaga preuzele su naselja Fedorivka i Markovo u Donjeckoj regiji, dok je Istočna grupa zauzela naselja Kamiševka u Donjeckoj i Novosiolka u Dnjepropetrovskoj regiji.
Ministarstvo je navelo da je Moskva tokom protekle sedmice takođe izvela četiri grupna udara preciznim oružjem i dronovima, ciljajući preduzeća vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine, pogone za gorivo, transport i lučku infrastrukturu korištenu u vojne svrhe, vojne aerodrome, proizvodne radionice i skladišta dronova.
Prema ministarstvu, Ukrajina je tokom sedmice odgovorila zračnim napadima, pri čemu su ruski sistemi protuzračne odbrane oborili 12 vođenih zračnih bombi, 13 projektila iz američkog sistema višestrukog lansiranja raketa HIMARS i 1.513 dronova.
Navodi se da je danas uništeno šest ukrajinskih bespilotnih plovila.
Ukrajina se još nije oglasila povodom ruskih tvrdnji, a nezavisna provjera je otežana zbog tekućeg sukoba.