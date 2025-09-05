Četvrta zračna pošiljka humanitarne pomoći Slovenije za Gazu sletjela je u Amman i predata je jordanskoj humanitarnoj organizaciji Hashemite.

Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Slovenije zahvalilo se jordanskom Ministarstvu vanjskih poslova na podršci i neprofitnoj organizaciji JHCO na partnerstvu i neumornim naporima da se pomogne onima kojima je potrebna.

Slovenska vojska je sredinom augusta transportnim vojnim avionom Spartan C-27 dostavila prvi dio humanitarne pomoći za civilno stanovništvo Gaze. Pomoć u vidu hrane i ćebadi prevezena je u Jordan, a dolazi iz materijalnih rezervi Ministarstva odbrane i slovenske vojske.

Ova akcija realizovana je u skladu s odlukom Vlade Republike Slovenije od 6. augusta, kojom je odobreno do 879.490 eura za humanitarnu pomoć palestinskom civilnom stanovništvu Gaze.