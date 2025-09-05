SVIJET
Četvrta zračna pošiljka humanitarne pomoći Slovenije za Gazu stigla u Amman
Vlada Republike Slovenije je odlukom od 6. augusta odobrila do 879.490 eura za humanitarnu pomoć palestinskom civilnom stanovništvu Gaze.
Slovenija je u junu prošle godine priznala Palestinu, pridruživši se Španiji i Norveškoj koje su se odlučile na taj potez nakon početka rata u Gazi. / AA
5 Septembar 2025

Četvrta zračna pošiljka humanitarne pomoći Slovenije za Gazu sletjela je u Amman i predata je jordanskoj humanitarnoj organizaciji Hashemite.

Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Slovenije zahvalilo se jordanskom Ministarstvu vanjskih poslova na podršci i neprofitnoj organizaciji JHCO na partnerstvu i neumornim naporima da se pomogne onima kojima je potrebna.

Slovenska vojska je sredinom augusta transportnim vojnim avionom Spartan C-27 dostavila prvi dio humanitarne pomoći za civilno stanovništvo Gaze. Pomoć u vidu hrane i ćebadi prevezena je u Jordan, a dolazi iz materijalnih rezervi Ministarstva odbrane i slovenske vojske.

Ova akcija realizovana je u skladu s odlukom Vlade Republike Slovenije od 6. augusta, kojom je odobreno do 879.490 eura za humanitarnu pomoć palestinskom civilnom stanovništvu Gaze.

Humanitarna situacija u Gazi je izrazito teška, s akutnim nedostatkom vode, hrane, goriva i medicinske pomoći, dok se stanovništvo, posebno žene, djeca i ranjive grupe, suočava s teškim uslovima života.

Slovenija je u junu prošle godine priznala Palestinu, pridruživši se tako Španiji i Norveškoj koje su se također odlučile na taj potez nakon početka rata u Gazi.

Francuska, Australija i Velika Britanija najavile su da će priznati Palestinu na septembarskoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda. Prema riječima palestinske šefice diplomacije, to namjerava učiniti još desetak zemalja.

Slovenija je i uvela embargo na izvoz naoružanja u Izrael, uvoz proizvoda iz ilegalnih naselja na okupiranim područjima te je dvojicu krajnje desnih ministara u izraelskoj vladi proglasila "personama non grata".

