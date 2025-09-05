Britanska ministrica unutrašnjih poslova Yvette Cooper imenovana je u petak za novu ministricu vanjskih poslova, zamijenivši Davida Lammyja, koji postaje novi zamjenik premijera, kao i ministar pravosuđa.

Keir Starmer započeo je svoju prvu rekonstrukciju kabineta više od godinu dana nakon što je postao premijer, a prinuđen je na to nakon jutrošnje ostavke zamjenice premijera Angele Rayner.

U sklopu široke rekonstrukcije, ministar vanjskih poslova David Lammy imenovan je za novog zamjenika premijera i ministra pravosuđa.

Ministrica unutrašnjih poslova Cooper postat će nova britanska ministrica vanjskih poslova.