SVIJET
1 minuta čitanja
Britanski premijer imenovao Yvette Cooper za novu ministricu vanjskih poslova
Nakon ostavke zamjenice premijera, Keir Starmer započinje svoju prvu rekonstrukciju kabineta više od godinu dana nakon što je postao premijer.
Britanska ministrica unutrašnjih poslova Yvette Cooper imenovana je u petak za novu ministricu vanjskih poslova. / Reuters
5 Septembar 2025

Britanska ministrica unutrašnjih poslova Yvette Cooper imenovana je u petak za novu ministricu vanjskih poslova, zamijenivši Davida Lammyja, koji postaje novi zamjenik premijera, kao i ministar pravosuđa.

Keir Starmer započeo je svoju prvu rekonstrukciju kabineta više od godinu dana nakon što je postao premijer, a prinuđen je na to nakon jutrošnje ostavke zamjenice premijera Angele Rayner.

U sklopu široke rekonstrukcije, ministar vanjskih poslova David Lammy imenovan je za novog zamjenika premijera i ministra pravosuđa.

Ministrica unutrašnjih poslova Cooper postat će nova britanska ministrica vanjskih poslova.

Preporučeno

Shabana Mahmood prešla je s mjesta ministrice pravosuđa na mjesto ministrice unutrašnjih poslova.

Rachel Reeves navodno je zadržala posao kancelarke.

U sklopu rekonstrukcije, Lucy Powell je smijenjena s mjesta predsjednice Donjeg doma, dok je Ian Murray također izgubio posao ministra za Škotsku.

