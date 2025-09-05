Mađarska otvoreno kupuje rusku naftu, jer nemamo drugu opciju, dok neke evropske zemlje kupuju tajno zaobilaznim putevima, jer je jeftinije, poručio je Peter Szijjarto.
Na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, mađarski ministar vanjskih poslova upozorio je na "licemjerje onih koji glasno napadaju Mađarsku i Slovačku, a tiho uvoze istu naftu preko Azije".
"Kupovina energije je fizičko pitanje. Možete kupovati samo tamo gdje postoje naftovodi", rekao je.
Napomenuo je da je Evropska unija (EU) odbila zahtjev Mađarske za proširenje kapaciteta naftovoda u jugoistočnoj Evropi, dok je Hrvatska povećala tranzitne takse na pet puta veće od referentne vrijednosti EU umjesto da pojača alternativne rute.
O regionalnoj sigurnosti, podvukao je da bi novi mirovni sporazum između Armenije i Azerbejdžana mogao biti transformativan za tranzit Istok-Zapad.
"Ovaj koridor stvara ogroman potencijal za transport, trgovinu i mobilnost u cijeloj regiji. Mađarska ulaže u željeznicu i cestovni saobraćaj kako bi ojačala svoj udio u tome", dodao je Szijjarto.
Evropska komisija je u junu predložila pravno obavezujuću zabranu uvoza u EU ruskog gasa i tečnog prirodnog gasa, do kraja 2027. godine, koristeći zakonske mjere tako da plan ne mogu da blokiraju članice EU Mađarska i Slovačka.
EU je do sada uvela sankcije na većinu uvoza ruske nafte, ali ne i na gas, zbog protivljenja Slovačke i Mađarske.