SVIJET
2 minuta čitanja
Szijjarto: Mađarska otvoreno kupuje rusku naftu, jer nemamo drugu opciju
Mađarski ministar vanjskih poslova upozorio je na "licemjerje onih koji glasno napadaju Mađarsku i Slovačku, a tiho uvoze istu naftu preko Azije".
Szijjarto: Mađarska otvoreno kupuje rusku naftu, jer nemamo drugu opciju
EU je do sada uvela sankcije na većinu uvoza ruske nafte, ali ne i na gas, zbog protivljenja Slovačke i Mađarske. / TRT Balkan
5 Septembar 2025

Mađarska otvoreno kupuje rusku naftu, jer nemamo drugu opciju, dok neke evropske zemlje kupuju tajno zaobilaznim putevima, jer je jeftinije, poručio je Peter Szijjarto.

Na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, mađarski ministar vanjskih poslova upozorio je na "licemjerje onih koji glasno napadaju Mađarsku i Slovačku, a tiho uvoze istu naftu preko Azije".

"Kupovina energije je fizičko pitanje. Možete kupovati samo tamo gdje postoje naftovodi", rekao je.

Napomenuo je da je Evropska unija (EU) odbila zahtjev Mađarske za proširenje kapaciteta naftovoda u jugoistočnoj Evropi, dok je Hrvatska povećala tranzitne takse na pet puta veće od referentne vrijednosti EU umjesto da pojača alternativne rute.

Preporučeno

O regionalnoj sigurnosti, podvukao je da bi novi mirovni sporazum između Armenije i Azerbejdžana mogao biti transformativan za tranzit Istok-Zapad.

"Ovaj koridor stvara ogroman potencijal za transport, trgovinu i mobilnost u cijeloj regiji. Mađarska ulaže u željeznicu i cestovni saobraćaj kako bi ojačala svoj udio u tome", dodao je Szijjarto.

Evropska komisija je u junu predložila pravno obavezujuću zabranu uvoza u EU ruskog gasa i tečnog prirodnog gasa, do kraja 2027. godine, koristeći zakonske mjere tako da plan ne mogu da blokiraju članice EU Mađarska i Slovačka.

EU je do sada uvela sankcije na većinu uvoza ruske nafte, ali ne i na gas, zbog protivljenja Slovačke i Mađarske.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us