Mađarska otvoreno kupuje rusku naftu, jer nemamo drugu opciju, dok neke evropske zemlje kupuju tajno zaobilaznim putevima, jer je jeftinije, poručio je Peter Szijjarto.

Na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, mađarski ministar vanjskih poslova upozorio je na "licemjerje onih koji glasno napadaju Mađarsku i Slovačku, a tiho uvoze istu naftu preko Azije".

"Kupovina energije je fizičko pitanje. Možete kupovati samo tamo gdje postoje naftovodi", rekao je.

Napomenuo je da je Evropska unija (EU) odbila zahtjev Mađarske za proširenje kapaciteta naftovoda u jugoistočnoj Evropi, dok je Hrvatska povećala tranzitne takse na pet puta veće od referentne vrijednosti EU umjesto da pojača alternativne rute.