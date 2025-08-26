TÜRKİYE
1 minuta čitanja
Turski ministar vanjskih poslova sastao se s irskim kolegom u Dublinu
Hakan Fidan i Simon Harris razgovarali su u Dublinu, saopštilo je tursko Ministarstvo vanjskih poslova.
Turski ministar vanjskih poslova sastao se s irskim kolegom u Dublinu
Zasad nisu otkriveni daljnji detalji o sastancima, koji su održani u sklopu Fidanove posjete Irskoj. / AA
26 August 2025

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se u utorak s irskim kolegom Simonom Harrisom u glavnom gradu Irske Dublinu, saopštilo je tursko Ministarstvo vanjskih poslova na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

Fidan se također sastao sa senatoricom Alison Comyn, predsjednicom Međuparlamentarne grupe prijateljstva Turkiye - Irska, u Dublinu, napisalo je Ministarstvo u posebnoj objavi.

Preporučeno

Zasad nisu otkriveni daljnji detalji o sastancima, koji su održani u sklopu Fidanove posjete Irskoj.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us