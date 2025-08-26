Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se u utorak s irskim kolegom Simonom Harrisom u glavnom gradu Irske Dublinu, saopštilo je tursko Ministarstvo vanjskih poslova na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

Fidan se također sastao sa senatoricom Alison Comyn, predsjednicom Međuparlamentarne grupe prijateljstva Turkiye - Irska, u Dublinu, napisalo je Ministarstvo u posebnoj objavi.