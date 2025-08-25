Vodeći turski festival tehnologije, avijacije i svemira, TEKNOFEST, u četvrtak će u Istanbulu započeti posebno izdanje s pomorskom tematikom, "Plava domovina."
Četverodnevni događaj, čiji je domaćin Komanda brodogradilišta Istanbul, istaknut će pomorsku snagu Turkiye i najsavremenije tehnologije, otvarajući svoja vrata posjetiocima od 28. do 31. augusta.
Takmičenja će uključivati bespilotne podvodne sisteme, podvodne rakete i autonomna pomorska vozila.
Turska mornarica će također predstaviti neka od svojih najnaprednijih plovila, uključujući amfibijski jurišni brod TCG Anadolu, fregatu TCG Istanbul, protivpodmorničku korvetu TCG Burgazada, fregatu TCG Orucreis, minopolagač TCG Nusret, kao i podmornice TCG Sakarya i TCG Hizirreis.
Uz vojnu tehnologiju, TEKNOFEST Plava domovina će biti domaćin izložbi o pomorskoj historiji i kulturi, interaktivnih iskustava virtuelne stvarnosti (VR) i niza konferencija.
Oni koji se registruju online mogu pogledati događaje, koji će biti otvoreni za javnost 30. i 31. augusta.
Posjete događaju će se odvijati u tri odvojene sesije: od 9:00 do 12:00, od 12:00 do 15:00 i od 15:00 do 18:00; svaki posjetilac će biti ograničen na jednu sesiju.
Takmičenja u pisanju članaka i slika Plave domovine, koja će se održati u okviru događaja, imaju za cilj promovisanje razumijevanja među mlađim generacijama o pomorskim područjima jurisdikcije Turkiye, politikama nacionalne sigurnosti i geopolitičkoj viziji, te razvoj naučnih, kritičkih i kreativnih perspektiva o ovim pitanjima.
U takmičenju u pisanju eseja, od srednjoškolaca, studenata osnovnih i postdiplomskih studija će se tražiti da pripreme originalne eseje dužine između 500 i 1.000 riječi. Eseji će biti dijeljeni na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.
Ovo takmičenje ima za cilj poboljšanje istraživačkih vještina i vještina kritičkog mišljenja srednjoškolaca, kao i akademske analize i naučnih pristupa na univerzitetskom nivou.
Takmičenje u slikanju "Plava domovina" ima za cilj da pomogne učenicima osnovnih i srednjih škola da razviju svoju maštu i ekspresivne sposobnosti kroz slikanje.
Od učesnika se traži da kreiraju originalnu sliku na temu "plava domovina", koja će biti podijeljena na NSosyal-u.
Selcuk Bayraktar, predsjednik Upravnog odbora TEKNOFEST-a i odbora povjerenika Fondacije Türkiye Technology Team (T3 Foundation), objavio je na svom NSosyal nalogu da će za pobjednike događaja biti organizovane posebne ture turskih brodova.
U okviru TEKNOFEST Plava domovina, održana je velika parada u Bosforskom moreuzu uz učešće elitnih platformi turske mornarice.
Događaj, održan pod pokroviteljstvom Predsjedništva, a čiji je domaćin bilo Ministarstvo nacionalne odbrane, prenio je uzbuđenje nacionalne tehnologije s Bosfora u cijelu Turkiye.
Predsjednik Recep Tayyip Erdogan također je pozdravio brodove turske mornarice dok su prolazili kroz Istanbulski moreuz iz Dolmabahcea i na svom profilu na društvenim mrežama objavio: "Putovanje Plave domovine s našom snažnom i moćnom mornaricom tokom naše Sedmice pobjede, urezane u historiju zlatnim slovima."