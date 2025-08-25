Vodeći turski festival tehnologije, avijacije i svemira, TEKNOFEST, u četvrtak će u Istanbulu započeti posebno izdanje s pomorskom tematikom, "Plava domovina."

Četverodnevni događaj, čiji je domaćin Komanda brodogradilišta Istanbul, istaknut će pomorsku snagu Turkiye i najsavremenije tehnologije, otvarajući svoja vrata posjetiocima od 28. do 31. augusta.

Takmičenja će uključivati ​​bespilotne podvodne sisteme, podvodne rakete i autonomna pomorska vozila.

Turska mornarica će također predstaviti neka od svojih najnaprednijih plovila, uključujući amfibijski jurišni brod TCG Anadolu, fregatu TCG Istanbul, protivpodmorničku korvetu TCG Burgazada, fregatu TCG Orucreis, minopolagač TCG Nusret, kao i podmornice TCG Sakarya i TCG Hizirreis.

Uz vojnu tehnologiju, TEKNOFEST Plava domovina će biti domaćin izložbi o pomorskoj historiji i kulturi, interaktivnih iskustava virtuelne stvarnosti (VR) i niza konferencija.

Oni koji se registruju online mogu pogledati događaje, koji će biti otvoreni za javnost 30. i 31. augusta.

Posjete događaju će se odvijati u tri odvojene sesije: od 9:00 do 12:00, od 12:00 do 15:00 i od 15:00 do 18:00; svaki posjetilac će biti ograničen na jednu sesiju.

Takmičenja u pisanju članaka i slika Plave domovine, koja će se održati u okviru događaja, imaju za cilj promovisanje razumijevanja među mlađim generacijama o pomorskim područjima jurisdikcije Turkiye, politikama nacionalne sigurnosti i geopolitičkoj viziji, te razvoj naučnih, kritičkih i kreativnih perspektiva o ovim pitanjima.