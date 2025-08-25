TÜRKİYE
Turski MVP na sastanku OIC-a: Palestincima je potrebna naša kolektivna akcija
Hakan Fidan pozvao na koordinirani pritisak na Izrael ka trajnom miru tokom sastanka ministara vanjskih poslova OIC-a u Džedi zbog krize u Gazi.
Također je naglasio važnost „koordiniranog pritiska“ kako bi se Izrael prisilio na trajno rješenje.
25 August 2025

Palestinskom narodu je potrebna „naša kolektivna akcija“, rekao je u ponedjeljak turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan na otvaranju hitnog sastanka Organizacije islamske saradnje (OIC) o Gazi.

Govoreći na sastanku Vijeća ministara vanjskih poslova OIC-a održanom u Džedi, Fidan je rekao da je „ono što palestinskom narodu treba naša kolektivna akcija.“

Također je naglasio važnost „koordiniranog pritiska“ kako bi se Izrael prisilio na trajno rješenje.

Sastanak OIC-a, kojim predsjedava turski visoki diplomata, fokusirat će se na tekuće izraelske akcije u Gazi i ima za cilj koordinaciju stavova i odgovora država članica.

Izrael je ubio skoro 62.700 Palestinaca u brutalnom napadu na Gazu od oktobra 2023. Vojna kampanja je opustošila enklavu, koja se suočava s glađu.

